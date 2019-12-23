Самолеты «скользят», а жители катаются по улицам на коньках: в конце декабря температура в Кирове поднялась до +1

Последняя рабочая неделя перед новогодними каникулами окажется для кировчан «травмоопасной». По прогнозам синоптиков, недолгое похолодание в Кирове сменится ледяными дождями и мокрым снегом. Столбик термометра будет достигать отметки 0…+1 градус. Последствия таких перепадов жители ощутили на себе уже в понедельник.

САМОЛЕТ ПРОСКОЛЬЗИЛ ПО ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ

В аэропорту «Победилово» самолет проскользил по обледеневшей полосе. Судно «совершило маневр», когда разворачивалось на 180 градусов. К счастью, за пределы взлетно-посадочной полосы самолет на выкатился.

- Командир успешно принял все необходимые меры вплоть до применения реверса, - прокомментировали ситуацию представители авиакомпании «Победа». - Всех клиентов рейса оперативно доставили на автобусах в терминал.

Правда из-за непредвиденной ситуации расписание «Победы» в этот день изменилось. На помощь кировчанам из Внуково вылетел резервный самолет, чтобы выполнить рейс Киров-Москва.

НЕ МОГУТ ОТКРЫТЬ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

Из-за резкого потепления в Кирове встала и подготовка к празднованию Нового года. Так, на Театральной площади не могут завершить строительство ледового городка. От глаз жителей пока «спрятаны» за ограждениями горки и два катка. Сооружения не могут залить из-за начавшихся дождей.

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО

Вдобавок к катку в Кирове появились еще и лужи. Фото: vk.com/zlo43

Зато сам город превратился в настоящий каток. Улицы города покрылись сплошной коркой льда и огромными лужами.

Надеваем коньки и вперед, - написала Юлия в группе «Злой кировчанин». - Пока коммунальщики проснутся уже вся травма будет заполнена.

На улице Милицейской машины просто превратились в лодки, переплывающие это море, - добавляют жители.

Центральная улица Ленина нашего города превратилась в каток, при мне три человека упали, - отметил пользователь Дмитрий.

Стихия «бушует» не только в Кирове. Жители Уней опубликовали в соцсетях фотографии обледеневших автомобилей, а котельничане рассекают по улицам города на коньках.

Котельничане вооружились коньками. Фото: vk.com/meteokirov

ВАЖНО

По информации группы «Любительская метеорология в Кирове», сейчас над регионом проходит волна тропического тепла. Морозы вернутся в область 26 декабря.

А пока сотрудники областного МЧС бьют тревогу и предупреждают жителей о снежных накатах и гололедице. Водителям рекомендуют не превышать скорость и напоминают, что длина тормозного пути резко увеличится.

Жителям советуют держаться за поручни при спуске и подъеме по лестницам. По льду нужно ходить мелкими шажками и не отрывать ноги от земли. Также стоит аккуратно заходить в транспорт, на ступенях может оказаться лед.

При падении желательно постараться сгруппироваться и упасть набок, чтобы рука при этом не оказалась по туловищем. Чтобы не стукнуться головой о землю, нужно напрячь мышцы шеи.