Афиша мероприятий на 21-22 декабря 2019 года в Кирове: цирковое шоу, песни из кинофильмов, выставка картин Вадима Русских и волшебная страна Оз

ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

В эти предновогодние выходные кировчан и гостей областной столицы ожидает «Елка в цирке». В праздничной программе, созданной известной цирковой династией Запашных, — величественные верблюды, дрессированные шимпанзе, отважные канатоходцы, смертельно опасные номера под куполом цирка, воздушные гимнасты и невероятные мастера смеха, которые непременно поднимут вам настроение, заставят улыбаться и создадут праздничную атмосферу. Поэтому поспешите на представление, ведь цирк уже зажигает свои огни.

Где: Кировский Государственный Цирк, Октябрьский проспект, 147

Когда: 21 декабря, 16.00, 22 декабря, 12.00

Стоимость билета: от 500 рублей, для детей до 3 лет вход свободный

Возрастной рейтинг: 0+

ПЕСНИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ

Традиция исполнять «старые песни о главном» перед Новым Годом, пожалуй, сродни ежегодной банной традиции героев фильма «Ирония судьбы». Для всех любителей песен из милых сердцу кинофильмов в Выставочном зале музея Васнецовых в эту субботу выступит замечательный гитарист и певец, обладатель ГРАН-ПРИ Всероссийского фестиваля исполнителей авторской песни Константин Юдичев. На концерте прозвучат песни из кинофильмов «Земля Санникова», «Жестокий романс», «Мэри Поппинс, до свиданья», «Москва слезам не верит» и многих других.

Где: Выставочный зал музея Васнецовых, ул, К. Либкнехта, 71

Когда: 21 декабря, 16.00

Стоимость билета: 100-300 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

АРМЕЙСКИЕ КАРТИНЫ ВАДИМА РУССКИХ

Любителей изобразительного искусства порадует уникальная выставка картин Вадима Русских, недавно открывшаяся в «Галерее Прогресса». Цикл представленных работ основывается на воспоминаниях и эмоциях, пережитых художником во время прохождения срочной службы на Дальнем Востоке и называется «Моя армия». Армейские зарисовки талантливого кировского художника создавались долго, осмысленно, с детальным знанием предмета, военной точностью и глубочайшим психологизмом. Даже грозная бронетехника в картинах Вадима изображена так, что зритель видит одушевленные механизмы, живущие своей потаенной, но осмысленной жизнью (картины «Покой», «Застрял»). Кто-то обнаружит в этих работах некоторые параллели с мощной стилистикой и композиционными построениями Александра Дейнеки (картины «Т-70», «Ремонт», «Птицы»), кому-то придется по сердцу незатейливый юмор повседневных бытовых зарисовок (картины «Ремонт», «Парково-хозяйственный день»). Наверное, каждый зритель сможет отыскать в этих картинах что-то близкое и свое, ведь все они созданы с огромной любовью, без которой подлинное искусство невозможно.

Где: Галерея Прогресса, ул. Горького, 5

Когда: 21-22 декабря, 11.00

Стоимость билета: 150-200 рублей

Возрастной рейтинг: 18+

ИВАН — БОГАТЫРСКИЙ СЫН

Пьеса Дарьи Уткиной написана по мотивам традиционных русских сказок, но в этой постановке богатыри, Баба-Яга, Леший и Кощей Бессмертный становятся ближе и понятнее современному юному зрителю. При этом бережно сохранен сам дух старинной сказки, с ее волшебством, всевозможными опасными приключениями и безграничной мудростью наших далеких пращуров, придумавших и сохранивших для нас этот удивительный пласт фольклора. Артисты кировского «Театра на Спасской» поведают зрителям невероятную историю опасного путешествия русского богатыря Ивана за таинственным артефактом — ожерельем из русалочьих слез. В спектакле органично сочетается талантливая игра артистов, чудеса сценических эффектов, пробудивших к жизни волшебный лес, а характеры с детства знакомых нам персонажей раскрываются новаторски и совершенно необычно.

Где: Театр на Спасской, ул. Спасская, 17

Когда: 22 декабря, 11.00

Стоимость билета: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ТАЙНА СЕРЕБРЯНЫХ БАШМАЧКОВ

А Концертный зал органной и камерной музыки приглашает вас в эти выходные отправиться вместе с девочкой Дороти в волшебную страну Оз. Дорога из желтого кирпича приведет Дороти и ее друзей в сказочный Изумрудный город, в котором любая заветная мечта становится явью.

Где: Концертный зал органной и камерной музыки, ул. Дерендяева, 46

Когда: 22 декабря, 11.30, 14.00

Стоимость билетов: 300 рублей

Возрастной рейтинг: 6+