Ледовые катки 2019-2020 в Кирове: дата открытия, расписание, цены на билеты

В новогодние каникулы многие жители города отправятся на катки, чтобы зарядиться хорошим настроением и весело провести время с близкими. В Кирове в праздники будут работать как крытые, так и открытые коньки. «Комсомолка» узнала, на каких площадках уже готовы встречать посетителей, а какие пока только еще готовятся к открытию.

КРЫТЫЕ КАТКИ

«Союз»

В любое время года горожанам рады в спортивном комплексе «Союз». Каждые выходные для кировчан там устраивают массовые катания. На ледовой арене играет музыка, работает прокат коньков и бар для посетителей.

Адрес: ул. Карла Маркса, 11, телефон: 36-26-55.

Цены на билеты: для взрослых - 180 рублей, для детей - 70 рублей.

Время работы: каждую субботу и воскресенье, в 17.30 и 19.00.

Прокат коньков: 100 рублей за час, залог - 2500 рублей. Документы в качестве залога не принимают.

«Дымка»

Готовы встречать посетителей и на катке спортивной школы «Дымка». Там жители могут стать участниками массовых катаний по воскресеньям.

Адрес: ул. Воровского, 175, телефон: 760-656.

Цены на билеты: 200 рублей - взрослые, 100 рублей - дети до 12 лет.

Время работы: каждое воскресенье, в 17.15 и 19.00.

Прокат коньков: 100 рублей, залог - 2000 рублей. Заточка коньков - 200 рублей.

ОТКРЫТЫЕ КАТКИ

«Родина»

По традиции зимой заливают каток на стадионе «Родина». На ледовой площадке играет музыка, работает прокат коньков.

Адрес: Октябрьский проспект, 69, телефон: 36-48-84, 53-11-50.

Цены на билеты: 200 рублей - взрослые, 100 рублей - дети до 10 лет (при наличии справки для общественного транспорта).

Время работы: каждую субботу и воскресенье, с 19.00 до 21.00.

Прокат коньков: 100 рублей, залог - 1000 рублей. Заточка коньков 150 рублей.

«Динамо»

Начал свою работу и каток «Динамо» на улице Московской. Для удобства отдыхающих там есть теплые раздевалки, работает буфет, где можно приобрести выпечку.

Адрес: ул. Московская, 1в, телефон: 64-76-24.

Цены на билеты: 120 рублей в среду, четверг и пятницу, 150 - в выходные и в праздничные дни.

Время работы: среда, четверг, пятница с 18.00 до 21.00, суббота и воскресенье, с 16.00 до 21.00.

Прокат коньков: до 34 размера - 100 рублей, с 34 размера - 180 рублей. Залог - 1500 рублей. Заточка коньков 180 рублей.

«Локомотив»

Каток «Локомотив» на улице Комсомольской также открыл сезон. Все желающие могут воспользоваться гардеробом. Кроме того, уточняется, что оплатить вход на площадку можно как по карте, так и наличными.

Адрес: Комсомольская, 5, телефон: 60-38-40, 60-36-05.

Цены на билеты: 125 рублей, услуги гардероба - 51 рублей.

Время работы: со среды по пятницу, с 16.00 до 20.00; в субботу и воскресенье, с 11.00 до 20.00.

Прокат коньков: 155 рублей (отдельно платить за вход не нужно). В залог 500 рублей с паспортом или водительским удостоверением. При отсутствии документа - 1500 рублей. Заточка коньков - 85 рублей.

«ИСКО»

Обещают в 20-х числах декабря открыть каток на Искожевском переулке. Пока информации о начале массовых катаний и стоимости нет.

Адрес: Искожевский пер, 8а, телефон: 36-00-52.

«Юркин парк»

Покататься на коньках и ватрушках можно также в развлекательном центре «Юркин парк». Кроме того, на территории парка отдыхающие смогут увидеть огромные фигуры динозавров, порыбачить и провести время в кафе.

Адрес: г Киров, слобода Талица, телефон: 46-82-92.

Цены на билеты: стоимость входа в парк для взрослых - 300 рублей, для детей - 150 рублей.

Прокат коньков: 100 рублей, залог - 1000 рублей.

Время работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00. Понедельник - выходной.

БЕСПЛАТНЫЕ КАТКИ

В скором времени для кировчан откроются и бесплатные городские катки. Работы по обустройству ледовых площадок уже идут полным ходом.

Всего в Кирове будут работать семь бесплатных открытых катков:

1. На Театральной площади рядом с корпусом ВятГУ.

2. На Театральной площади вокруг праздничной ели.

3. На улице Спасской.

4. В Вересниках рядом с легкоатлетическим манежем.

5. На Северной Набережной в районе дома №15.

6. В нововятском парке ЛПК.

7. На стадионе в Коминтерне по улице Павла Корчагина.