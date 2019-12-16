2019-12-16T15:56:36+03:00
Общество

В Кирове над теплосетями расположилось 427 объектов

Детские площадки, парковки и торговые павильоны находятся в потенциально опасной зоне
Анастасия РОМАНОВА
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По городу обнаружилось более 400 объектов, построенных на теплосетях. Фото: duma.mo-kirov.ruПо городу обнаружилось более 400 объектов, построенных на теплосетях. Фото: duma.mo-kirov.ru
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На заседании Кировской городской думы рассказали, сколько объектов в городе находится в «опасной зоне» - на теплосетях. С докладом выступил директор ПАО «ТПлюс» Сергей Береснев. 19 ноября в Пензе произошла авария на теплосетях, в которой пострадали люди. Это стало причиной проверки в Кирове. В результате выяснилось, что в охранной зоне КТК находится 427 объектов: 312 парковок, 48 детских площадок, 20 спортплощадок, 43 пристройки к ЦТП и 4 торговых павильона.

Как рассказал Сергей Береснев, для информирования горожан об опасности нахождения рядом с охраняемыми объектами КТК в каждом подъезде развесят предупреждающие плакаты. Также необходимо взаимодействие со старшими по домам и работа с ТСЖ.

Одна из основных проблем — нахождение детских учреждений и игровых площадок над теплосетями. Присутствие детей на опасных площадках нужно ограничить. Также директор ПАО «ТПлюс» предложил отработать каждое детское учреждение и закрепить во внутренних регламентах необходимость избегать прогулок и занятий детей на опасных территориях.

В опасную зону попадают парковки, торговые павильоны, детские и спортивные площадки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В опасную зону попадают парковки, торговые павильоны, детские и спортивные площадки.Фото: Евгения ГУСЕВА

Есть и незаконно возведенные над теплосетями объекты. Так, в 2017 году спорткомплекс «МОДО-спорт» начали строить прямо над магистральной сетью. Как сообщил Сергей Береснев, строительная компания начала работать самостоятельно, не дожидаясь согласования, и теплосети вынесли из-под стройки только после обращения в прокуратуру и мэрию. Кроме этого, остается открытой проблема с торговыми павильонами. Предприниматели зачастую сопротивляются принятому решению. Как сказал Сергей Береснев, с ними нужно поработать - объяснить, что их точки не хотят закрывать, а просто переместить. В этом вопросе он полагается на помощь депутатов.

- Для решения по каждому объекту нужно находить его собственника и обращаться в суд, - сказал Сергей Александрович. - Но это очень длинная процедура, и мы обращаемся в городскую думу с просьбой ускорить ее.

Депутаты обратили внимание на отсутствие ограждений и освещения в опасных территориях. Директор ПАО «ТПлюс» сообщил, что в этом году на ограждения выделили дополнительные средства, так что эта проблема будет решена.

Депутаты подняли вопрос транзитных магистральных сетей, проходящих в подвалах жилых домов. Сергей Береснев заметил, что это не запрещено, однако в таком случае у посторонних не должно быть доступа в подвал.

Кроме этого, сетевиков попросили проанализировать ситуацию с разрешениями, выданными на постройку объектов над сетями. Выдвинули и просьбу провести техническую инвентаризацию - некоторых сетей даже нет на картах.

- Необходимо в первую очередь донести информацию об опасности до жителей, - подчеркнула глава города Елена Ковалева. - Депутатам нужно разобрать объекты по округам и поговорить со «своими» горожанами, оценить ситуацию. Если есть возможность перенести объекты - это нужно сделать.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что глава города Елена Ковалева и депутаты Гордумы вместе с представителями АО «КТК» проверили незаконно возведенные на теплосетях объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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