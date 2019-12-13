Афиша мероприятий на 14-15 декабря 2019 года в Кирове: концерт БГ, «переполох на птицефабрике», выставка Шемякина и «Кот в сапогах»

ДЕНЬ РАДОСТИ

Для Бориса Гребенщикова наш город всегда был особенным местом и в его песнях обозначался «старорежимно», как это было до революции. О беззаветной любви БГ к избам патриархальной Вятки, уютные огоньки которых он чудесным образом разглядел под глубокими залежами снега и крошащимся асфальтовым панцирем современного Кирова, спето и сказано немало. Любовь эта крепка и взаимна - вятчане каждый год ждут концерта «Аквариума» словно дети, трепетно считающие дни до наступления Рождества. Для тех, кто еще помнит выступления «БГ-Бэнда» в начале 90-х, и для тех, кто сравнительно недавно приобщился к творчеству «Аквариума», долгожданный «День Радости» уже на подходе.

Старые, проверенные временем хиты, а также новые песни (в нынешнем году ожидается, что БГ привезет 15 новых вещей из свежего альбома) это то, что необходимо как глоток чистого воздуха, то, что сделает наш тревожный и пасмурный мир чуть-чуть светлей. 14 декабря в 19.00 в Вятской филармонии снова выступит Борис Гребенщиков с группой «Аквариум».

Где: Вятская филармония, ул. Ленина 102Б

Когда: 14 декабря, 19.00

Стоимость билета: 1500-4000 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ВРЕМЯ СЧИТАТЬ ЦЫПЛЯТ

Идея представить отношения людей и жизнь социума в аллегорической форме, спроецировав их на мир животных, растений или птиц, не столь уж и нова. Все мы знаем басни Крылова и Лафонтена, сатирические истории о французском Рейнеке-лисе, антиутопию Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Мир птицефабрики имени Луначарского в пелевинском «Затворнике и Шестипалом» чем-то напоминает декорации оруэлловской антиутопии, воздвигнутой на приусадебном участке английского фермера Джонса. Правда, советская птицефабрика в постановке кировского режиссера Егора Чернышова пережила некоторое перерождение и перевоплотилась где-то на буддийском Востоке.

Спектакль о «переполохе в курятнике», попытке к бегству, взрослении и расставании с иллюзиями будет показан кировчанам и гостям города в эту субботу, 14 декабря. Ведь цыплят, вопреки старинной русской пословице, можно считать не только по осени.

Где: Театр на Спасской, ул. Спасская, 17

Когда: 14-15 декабря, 18.00

Стоимость билета: 400 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ЧТО НЕ ТАК С СЕРЕЖЕЙ?

А в Галерее Прогресса состоится премьера абсурдистской пьесы с интригующим названием «Сережа очень тупой». Неожиданная посылка, полученная молодым программистом, нарушает привычный уклад его жизни, превращая окружающую обыденность в хаос. Попытаться понять, что находится в таинственной посылке, чего хотят от парня непонятные курьеры некой зловещей Службы Доставки, свалившиеся словно снег на голову, и о том, что же все-таки «не так» с рациональным и рассудительным Сережей кировчане смогут уже в ближайшую субботу.

Где: Галерея Прогресса, ул. Горького, 5

Когда: 14 декабря, 18.00

Стоимость билета: 200-250 рублей

Возрастной рейтинг: 18+

ДИАЛОГ ДВУХ СУДЕБ

Знакомство и многолетняя дружба Михаила Шемякина с Владимиром Семеновичем Высоцким стала важной вехой в биографии художника. Владимир Высоцкий посвящал ему свои песни и стихи, а записи, сделанные в парижской студии Шемякина считаются одними из самых удачных в дискографии Высоцкого, ведь этот материал фиксировался не для очередной пластинки, а для самого близкого друга, чьим мнением так дорожил поэт.

Михаил Шемякин долгое время трудился над созданием иллюстраций к произведениям Высоцкого. На выставке «Две судьбы. Михаил Шемякин – Владимир Высоцкий», открывшейся в Выставочном зале музея Васнецовых экспонируются 42 художественные работы, среди которых «Райские яблоки» «Спасите наши души», «Набат», «Смерть истребителя» и многие другие. Число иллюстраций выбрано их создателем не случайно, - оно соответствует 42 годам земной жизни Владимира Высоцкого. Кроме того, на выставке будут представлены литографии из серии «Чрево Парижа» и ставшие культовыми фотографии Пьера Бернара, снятые в мастерской Михаила Шемякина в 1976 году.

Где: Выставочный зал музея Васнецовых, ул, К. Либкнехта, 71

Когда: 14-15 декабря, 10.00

Стоимость билета: 100-250 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

И О КОТИКАХ

Самых маленьких кировчан (а также их родителей) в это воскресенье ждет встреча с героем всемирно известной сказки Шарля Перро - несравненным Котом в сапогах. Верный и отважный Кот борется за счастье и благополучие своего хозяина Жака, придумав для него образ и биографию вымышленного маркиза. Благодаря деловой хватке и хитрости своего хвостатого питомца, Жак получит все то, о чем даже не мог и мечтать.

Где: Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева, ул. Спасская, 22

Когда: 15 декабря, 11.00

Стоимость билетов: 130-220 рублей

Возрастной рейтинг: 0+