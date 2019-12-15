Как встретишь, так и проведешь: где повеселиться в новогодние праздники в Кирове?

Новый год не за горами, и кировчане активно готовятся к его встрече. Уже начинается обустройство Театральной площади к празднику, уже припасли салазки и санки дети, уже выстраиваются очереди в магазинах за мандаринами и шампанским. А мы тем временем расскажем, что нам подготовили на предстоящие дни и самую волшебную ночь в году.

На Театральной площади уже вовсю идут приготовления к празднику.Фото: Олег ЗОЛОТО

Проникаемся духом предстоящего праздника

По традиции, в каждом театре города будут проходить новогодние спектакли — как для детей, так и для взрослых. Так, Камерный «Театр 43» с 15 декабря по 18 января читает волшебные сказки и проводит новогодние киноквартирники. В Театре на Спасской с 19 декабря начинаются новогодние спектакли, такие, как «Морозко» и «Снежная королева». А в драмтеатре можно будет посетить новогоднюю елку — проходить праздничные мероприятия будут с 22 декабря по 8 января, практически каждый день. Так что ни дети, ни взрослые не останутся без своей доли праздника.

Самая волшебная ночь в году

В новогоднюю ночь гуляния в Кирове традиционно проводятся на Театральной площади. Мы уже писали о том, как украсят ее в этом году: два катка, расписные горки, ледовый лабиринт и, конечно, огромная елка. Чем можно заняться 31 декабря на Театралке помимо этих развлечений?

С 18:00 до 19:00 на площади пройдет детская новогодняя программа «Мышиные проделки, или в поисках волшебного пятачка». В 22:30 начнется интерактивное шоу «Арт-Маус шоу», и продлится оно аж до трех утра, прервавшись только на фейерверк.

Кстати, о фейерверках. В этом году их будет два вместо одного, как делали обычно. Первый, традиционный, запустят на Театральной площади в час ночи. Второй прогремит в Кочуровском парке в то же время. Так что любителям салютов, проживающим на юго-западе города, можно будет никуда не ездить, чтобы полюбоваться на небесную красоту.

В новогоднюю ночь запустят сразу два салюта.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Коньки в руки и на лед: где покататься в новогодние праздники?

В этом году к новогодним праздникам откроется семь городских бесплатных катков. Первые два расположатся непосредственно на Театральной площади – наконец можно будет навернуть кружок на коньках вокруг новогодней елки! Третий будет ждать кировчан в Вересниках и развернется на одноименном манеже. Еще один появится на Спасской, 15. И последние три откроются для жителей отдаленных районов. Это в парке Лесопромышленного комбината в Нововятске, на стадионе по улице Павла Корчагина в Коминтерне и на Северной Набережной, 15.

К праздникам откроется семь городских бесплатных катков.Фото: Алексей ФОКИН

Развлечений, как видно, будет достаточно и перед новогодней ночью, и во время нее, и даже после. И кировчане, и гости города смогут этой зимой урвать себе кусочек хорошего настроения, чтобы согреваться им до самой весны.