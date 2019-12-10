В Кировской области подорожали помидоры, ветеринарные услуги и путевки в Таиланд

С начала года цены на товары и услуги в Кировской области выросли на 2,1%. В ноябре стоимость увеличилась на 0,2%.

ЛУК И КАПУСТА ПОДЕШЕВЕЛИ

Суммарно продукты в прошлом месяце подорожали на 0,3%. Сильнее всего в цене «подскочили» помидоры. Теперь за овощи придется выложить на 30% больше, чем обычно. Стал дороже и картофель - на 8,9%, огурцы - на 4,8%, свекла - на 4,7% и морковь - на 2%. Зато кировчанам теперь дешевле обходится лук - 6,9%, капуста - на 5,8%, апельсины - на 5,3% и лимоны - на 3,9%.

Среди круп сильно взлетела стоимость гречки - 17,7%. Пшено, горох, фасоль и рис, напротив, стали дешевле. Кроме того, «подросли» в цене майонез - на 5,6% и куриные яйца - на 5,3%.

Кроме того, в ноябре жителям области стало дешевле покупать живую и охлажденную рыбу, куриные окорочка, рыбное филе, консервированные овощи и сахарный песок.

ЗА СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ ПЛАТИЛИ БОЛЬШЕ

Что касается роста цен на одежду и обувь, то за месяц их стоимость изменилась на 0,2%. Сезонно подорожали полушерстяные мужские брюки - 1,8%, кроссовки из искусственной кожи и мужские трикотажные шапки - на 1,7%. Детские летние сарафаны и мужские ветровки в ноябре можно было купить со «скидкой».

Изменились в цене и другие непродовольственные товары. К примеру, выше стала стоимость обрезной доски на - 4,6%, свежесрезанных цветов - на 3,3% и туалетного мыла - на 2,9%.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТАИЛАНД ВЫЙДЕТ В КРУГЛУЮ СУММУ

В ноябре кировчанам стало дороже обходиться лечение домашних питомцев. Так, стоимость осмотра выросла на 2,4%, прививки - на 2%. Увеличились затраты и на путешествия. Слетать в Таиланд стало дороже на 11,5%, в Китай - на 3,1%. Экскурсионные поездки во Францию увеличились в цене на 4,2%, в Финляндию на 2,8%.

При этом билеты на поезда в плацкартных вагонах фирменного скорого поезда стали дешевле на 5,5%, нефирменного - на 5,1%.