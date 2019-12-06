Афиша мероприятий на 7-8 декабря 2019 года в Кирове: концерт Владимира Кузьмина, сказки Андерсена и тайная жизнь театрального закулисья

ШОУ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Певец и мультиинструменталист, в совершенстве владеющий электрогитарой, скрипкой, флейтой, да и вообще всем, что входит в музыкальный арсенал любой рок-группы, «чумовой гитарист», как называли его друзья и коллеги по цеху за своеобразный стиль игры, не похожий ни на кого. Ветеран советского и российского рока, виртуозный гитарист (и страстный коллекционер уникальных электрогитар) Владимир Кузьмин яркое подтверждение старого тезиса, что рок-н-ролл по-прежнему «живее всех живых». Начинавший в 80-е годы, прорвавшийся через многочисленные запреты советской цензуры, сотрудничавший со многими группами и исполнителями, включая Аллу Пугачеву, музыкант по-прежнему радует нас своим творчеством. Ведь «шоу должно продолжаться», а шоу истинного рок-н-ролльщика длится всю его жизнь. В эту субботу на сцене ДК «Родина» для кировчан и гостей города выступит Владимир Кузьмин и группа «Динамик».

Где: ДК «Родина», ул. Гайдара, 3

Когда: 7 декабря, 18.00

Стоимость билета: 1500-2500 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

СКАЗКА О ЕЖИКЕ И МЕДВЕЖОНКЕ

Этих неразлучных друзей знают и любят все. Лесные фантазеры Ежик и Медвежонок радуются смене времен года, всем чудесным переменам, происходящим в природе, мечтают и творят волшебную сказку на радость друг другу и детворе. Замечательный спектакль о крепкой и трогательной дружбе маленьких зверят в эту субботу подарит юным зрителям Кировский театр кукол.

Где: Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева, ул Спасская, 22

Когда: 7 декабря, 11.00

Вход свободный

Возрастной рейтинг: 0+

ЕЛЬ И ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Наступающее предновогодье — это всегда время сказок, добрых, светлых, иногда немного грустных и аллегоричных. Сказка Ганса Христиана Андерсена о судьбе одной ели, которую манила праздничная кутерьма и огни большого города, как раз из таких. Простодушная лесная красавица не хотела довольствоваться малым, и однажды ее заветная мечта сбылась: ель предстала перед людьми в блеске и сиянии, но, увы, всего лишь на одну новогоднюю ночь. А вторая сказка, которую также представит зрителям Вятский симфонический оркестр имени В. А. Раевского, в особом представлении не нуждается, ведь еще с детства мы знаем о том, что все на свете познается в мелочах. И история о крохотной, но ужасно твердой «мелочи» - горошине, коварно запрятанной в перину и обеспечившей юной принцессе бессонную ночь, яркое тому подтверждение.

Где: Вятская филармония, ул. Ленина 102Б

Когда: 8 декабря, 11.00

Стоимость билетов: 100-200 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ВЫСТАВКА АБСТРАКЦИОНИСТОВ

Для ценителей абстрактной живописи, не понаслышке знающих о том, что Казимир Малевич - это не только автор всемирно известного «Черного квадрата», а Василий Кандинский начал свою художественную карьеру в только лишь в тридцатилетнем возрасте, в эти выходные откроет свои двери Кировский областной краеведческий музей, где проходит выставка репродукций этих художников. В экспозиции представлено более полусотни картин, выполненных на холсте.

Где: Кировский областной краеведческий музей, ул Спасская, 6

Когда: 7-8 декабря, 10.00

Стоимость билета: 150-200 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

СПРЯТАННАЯ ЖИЗНЬ

А театралов в эти выходные ожидает встреча с «неизвестным» им театром. Читка «Спрятанная жизнь» - это рассказ о потаенной жизни «храма Мельпомены», о том, что происходит по ту сторону кулис, о явлениях, невидимых для зрителя, а еще о том, что сами зрители частенько видят такое, о чем и не догадываются артисты. Диалог актера и зрителя о перипетиях театрального закулисья основывается на реальных воспоминаниях артистов Театра на Спасской и рассказе «На излете советской эпохи» Михаила Меркушина. Читка пройдет в Выставочном зале музея Васнецовых в это воскресенье.

Где: Выставочный зал музея Васнецовых, ул. К. Либкнехта, 71

Когда: 8 декабря, 16.00

Стоимость билетов: 100-300 рублей

Возрастной рейтинг: 16+