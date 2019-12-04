«Марадыковский»: перезагрузка, что будет дальше?

2 декабря, в рамках I Всероссийского форума «Утилизация и рециклинг отходов производства и потребления», состоялся пресс-тур представителей СМИ Кировской области в поселок Мирный, на объект по уничтожению химического оружия «Марадыковский». Цель мероприятия - освещение важной для жителей региона информации - что же все-таки станет с объектом и как это затронет жизнь населения поселка и области в целом.

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

После завершения процесса уничтожения химического оружия объекты, которые были задействованы в этом процессе, остались не у дел. В соответствии с поручением Президента РФ эти предприятия решили вовлечь в хозяйственный оборот для разных отраслей промышленности. «Марадыковский» стал одним из них. Здесь создадут производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II класса опасности. Сейчас объект готовят к передаче ФГУП «РосРАО».

Заместитель директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Антон Судаков рассказал, почему было принято такое решение для четырех объектов в стране.

– На объектах уничтожения химоружия уже создана и показала себя в действии уникальная инфраструктура с многоуровневой системой безопасности, - сообщил Антон Судаков. - Кроме того, здесь работают профессиональные кадры. За весь период работы предприятия не было ни одного случая негативного воздействия ни на человека, ни на окружающую среду. Это все подтверждается различными методами контроля со стороны лабораторий - как объектных, так и надзорных.

КАК ЭТО ВСЕ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ

Руководитель офиса «Проектирование ПТК и ЛНЭУ» ФГУП «РосРАО» Кирилл Шелученко рассказал о технологиях, которые будут применяться, и почему они абсолютно безопасны.

- Основная сложность состоит в том, чтобы применить технологии в современном техническом исполнении, - подчеркнул руководитель проектного офиса. - Нам необходимо исключить возможность любого попадания вредных веществ в окружающую среду через наши выбросы.

Кирилл Шелученко ответил и на самый важный вопрос: радиоактивных отходов у нас не будет и не может быть. Все привезенные на переработку отходы будут первым делом проверяться на радиационный контроль.

Чтобы показать, как же все-таки это будет происходить, «РосРАО» планирует установить непрерывный мониторинг, который будет доступен в сети всем желающим.

ЧТО ГОВОРИТ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

На форуме «Утилизация и рециклинг отходов производства и потребления», который продолжает свою работу в Кирове, руководитель эколого-правового центра «Беллона» и по совместительству руководитель комиссии по экологии общественного совета «Росатома» Александр Никитин рассказал:

- Мы находимся между федеральным оператором и общественностью, которая на его действия реагирует. Реакция не всегда однозначна, и мы должны изучать ее и принимать меры, чтобы такой напряженности не возникало.

В частности, в сентябре 2019 года в Мирном открылась общественная приемная ФГУП «РосРАО», основная задача которой - операитвно отвечать на все возникающие у населения района вопросы.

- Иногда приходится успокаивать население - не до всех доносилась правдивая информация, - руководитель общественной приемной рассказала Светлана Палешева. - Нас часто спрашивает: не пострадает ли природа? Мы отвечаем: на момент работы объекта здесь все было хорошо, будет и теперь. Мы рассказываем про технологии, которые будут использоваться, про оборудование. Люди, которые уже отработали на объекте, все грамотные и понимают, что до них хотят донести.

Но есть и другая точка зрения. В группе «За чистую Вятку! Стоп Марадыковский» кировские активисты отмечают, что строительство ПТК в поселке Мирный не имеет ни экономических, ни экологических обоснований.

- Резко выросшая стоимость утилизации за счет перевозки более сотни тысяч тонн высокоопасных отходов за тысячи километров приведет к тому, что эти отходы уйдут в тень, а также к тому, что коррупция в этой сфере возрастет многократно! - пишут кировчане в этом паблике. - И все это вместо заботы об экологии.

Организаторы и активные участники этой группы с 3 декабря начали выходить на одиночные пикеты за отмену решения о строительстве ПТК по утилизации опасных отходов в Марадыково.

А активисты группы «Нет Марадыковский» призывают всех неравнодушных кировчан объединить свои усилия в организации областного референдума по этому вопросу.