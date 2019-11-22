Афиша мероприятий на 23 и 24 ноября 2019 года в Кирове: «Человечный человек», немного фолк-металла, «Ревизор» и удивительный музыкальный тандем

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Если вы еще не видели спектакль «Человечный человек» по одноименной пьесе драматурга Сиркку Пелтола, то сходить на него однозначно стоит. «Человечный человек» - рассказ о жизни Кари Кукиа, старомодного, не вписывающегося в мир бешеных скоростей и технического прогресса провинциального финского пенсионера. Казалось бы, эта история повествует о житейских реалиях и проблемах пожилого человека в Финляндии, но в России эта постановка неожиданно обрела свое особенное звучание, прозвучав резко и даже тревожно. Эта грустная и философская пьеса рассказывает нам о том, какие мы есть. О нашем отношении к старшему поколению, о потребительстве и бескорыстии, о семейных отношениях и одиночестве стариков. А еще — обязательно обратите внимание на необычное оформление сценического пространства - декорации, кажущиеся то ли большими городскими окнами, то ли окнами гигантской теплицы для растений. Ведь помидоры, которые по сюжету выращивает на покое пенсионер Кари, это не совсем помидоры, а очень точная жизненная метафора, - так считает режиссер спектакля Алексей Зимин. «Ты — сильный росток», - говорит Кари, утешая свою печальную внучку Райсу. И этим все сказано.

Где: Театр на Спасской. Киров, Спасская ул, 17

Когда: 23 ноября, 18.00

Стоимость билета: 350 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

РУССКИЙ ФОЛК-МЕТАЛЛ

Фолк-металл это музыкальный стиль, более присущий брутальным потомкам скандинавских викингов, нежели отечественным музыкантам. Но жизнь всегда опровергает сухую теорию. Коллектив «Тролль гнет ель», иронически определяющий свою развеселую стилистику как «пивной фолк» - наш достойный ответ суровым датским и норвежским металлистам. Мощные хард-роковые риффы гитар, нетривиальные тексты о веселых похождениях троллей, гномов и прочих средневековых персонажей северного фольклора — что еще нужно для того, чтобы приятно и в хорошей компании провести этот субботний вечер? 23 ноября, в рамках юбилейного гастрольного тура, посвященного 20-летию команды, «Тролль гнет ель» выступит для кировчан и гостей города в баре «Конструктор-Практик»

Где: Конструктор-Практик, ул. Дерендяева, 29

Когда: 23 ноября, 18.00

Стоимость билета: 800 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

СОЛНЕЧНАЯ ИТАЛИЯ

Тех же, кому в преддверии холодной зимы больше придутся по вкусу напевы не северные, но южные, будут с нетерпением ждать в Вятской филармонии, где в эту субботу состоится концерт «Песни солнечной Италии». Их для вас исполнят солисты Ольга Анцыгина и Константин Морозов.

Где: Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Когда: 23 ноября, 17.00

Стоимость билетов: 200-400 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ОПРОВЕРГАЯ КЛАССИКА

Известно, что мэтр Николло Паганини без особого пиитета относился к инструментам с набором мехов, считая их неким несерьезным подобием органа. Возможно, звук русской гармони «резал» непривычный к нему утонченный слух композитора или на его оценке сказалась общая политическая ситуация эпохи наполеоновских войн… В общем, это хороший вопрос для историков. Или же музыковедов. А вот аккордеонист и баянист Кирилл Русинов вряд ли согласится со словами классика, более того, в совместном концерте с органисткой Татьяной Рябовой музыканты объединят «несочетаемые» с точки зрения великого скрипача инструменты. Трудно предполагать, что мог бы сказать Паганини, доведись ему услышать этот неожиданный тандем, зато у кировчан имеется прекрасная возможность оценить звучание двух таких разных, но родственных по принципу действия инструментов.

Где: Концертный зал органной и камерной музыки, ул. Дерендяева, 46

Когда: 23 ноября, 17.00

Стоимость билета: 400 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР

А в воскресных планах кировского Драмтеатра — бессмертный Гоголевский сюжет о внеплановом инспекционном визите столичного чиновника в небольшой уездный город. Конечно, сюжет пьесы в общих чертах известен нам еще со времен обучения в средней школе, но, во-первых, никогда не поздно «освежить» свою память, а во-вторых, - в исполнении артистов Дзержинского театра драмы нестареющая классика предстанет перед зрителями в новых красках. Поэтому в грядущие выходные не пропустите загадочного «Ревизора», как в свое время это сделал незадачливый управитель Уездного города N, озадаченный таинственным словом «инкогнито».

Где: Кировский областной драматический театр, ул, Московская, 37

Когда: 24 ноября, 18.00

Стоимость билетов: 250-450 рублей

Возрастной рейтинг: 16+