2019-11-20T17:57:32+03:00
Происшествия

«Столько пара, что не видно номера квартир»: на улице Чапаева прорвало трубу

Из-за аварии наутро видимость в подъезде была нулевой
Анастасия РОМАНОВА
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Прорыв произошел около двух часов ночи. Фото: Алексей Толстов, vk.com/zlo43Прорыв произошел около двух часов ночи. Фото: Алексей Толстов, vk.com/zlo43
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Минувшей ночью с 19 на 20 ноября по улице Чапаева произошел прорыв трубы. Об этом сообщил один из жильцов близстоящего дома в паблике «Злой кировчанин». Случилось происшествие около двух часов ночи.

«В ДОМАХ НА ЧАПАЕВА БАНЯ»

Жители жалуются на "баню" в домах по улице Чапаева. Фото: Алексей Толстов, vk.com/zlo43

Жители жалуются на "баню" в домах по улице Чапаева. Фото: Алексей Толстов, vk.com/zlo43

Всю ночь из колодцев, расположенных прямо напротив дома, валил пар, из-за чего весь подъезд «задымило».

- В домах на Чапаева баня! - делятся в комментариях жители. - В КТК звонили еще утром, несколько подвалов топит кипятком!

Около трех часов ночи на проезжей части обрушился кусок асфальта - судя по всему, из-за повышенной влажности. Жильцам дома пришлось открыть настежь все окна в подъезде, чтобы не замкнуло проводку.

От влажности на проезжей части провалился асфальт. Фото: Алексей Толстов, vk.com/zlo43

От влажности на проезжей части провалился асфальт. Фото: Алексей Толстов, vk.com/zlo43

- Началось около двух часов ночи, но соседи говорят, что раньше. В КТК позвонили сразу, но нам сказали, что об аварии знают, машина выехала, ждите, - рассказал «Комсомолке» автор поста в соцсети Алексей. - В итоге приехали они только в 05.30 утра, поставили ограждение и снова уехали.

Рабочая бригада огородила место прорыва и уехала. Фото: Алексей Толстов, vk.com/zlo43

Рабочая бригада огородила место прорыва и уехала. Фото: Алексей Толстов, vk.com/zlo43

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба АО «КТК» заявила, что дефект выявили с утра и огородили до приезда бригады работников.

- Бригада подъехала, сейчас ведутся работы по замене участка тепловой сети, - рассказали в пресс-службе «Комсомолке». - К вечеру работы завершат и подачу отопления восстановят. По поводу жалоб на затопление кипятком можем сказать лишь, что наш работник осмотрел подвалы и обнаружил там только испарения, но никакого потопа. Возможно, пар попал по лоткам теплотрассы. В любом случае, за их герметичность отвечает УК.

После обращения в КТК «Комсомолка» позвонила в УК «Сервиском», обслуживающую пострадавшие от прорыва дома. Там сообщили, что прорыв произошел по вине КТК, а подвалы действительно залило кипятком.

В итоге получилось, что у одних потоп есть, у вторых его нет. Ну а пока компании спорят между собой, напоминаем о предупреждении, полученном от пресс-службы АО «КТК»: соблюдайте меры безопасности, не подходите близко к местам испарений, открытым люкам, провалам и другим небезопасным объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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