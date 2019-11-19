2019-11-19T18:21:09+03:00
Woman

«Комсомолка» запустила голосование за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2019»

Предлагаем поддержать прекрасных девушек
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Фото: предоставлено организаторами конкурсаФото: предоставлено организаторами конкурса
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В пятницу, 6 декабря, в 18.00 на сцену ДК «Родина» выйдут восемь прекрасных девушек. Все они поборются за звание «Мисс здравоохранения - 2019». Редакция не хочет оставаться в стороне от праздника красоты и предлагает проголосовать за понравившуюся участницу.

Наша победительница получит дополнительный балл при подсчетов голосов в финале. Голосование завершится 5 декабря в 17.00. Желаем участницам удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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