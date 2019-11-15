Афиша мероприятий на 16 и 17 ноября 2019 года в Кирове: Мольер, «Самоцветы», Константин Юдичев и «Осенняя кадриль»

ТАРТЮФ

С легкой руки Жана-Батиста Мольера это имя уже 300 лет считается нарицательным. Лицемер и обманщик Тартюф, принявший вид смиренного и богобоязненного человека, входит в доверие к богатому, но недалекому господину Оргону, который настолько поддался обаянию мнимого святого, что на полном серьезе готов выдать за него свою любимую дочь Мариану. Под занавес кажется, что гнусный мошенник, перешедший все границы благопристойности, празднует полную победу, обобрав до нитки и выставив из дома своего незадачливого благодетеля, однако с помощью ловкой и остроумной горничной Дорины все закончится хорошо. Причем посрамление Тартюфа и торжество справедливости происходит в самый последний момент, что добавляет остроты и драматизма развязке пьесы.

Где: Театр на Спасской. Киров, Спасская ул, 17

Когда: 16 ноября, 18.00

Стоимость билета: 350 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

САМОЦВЕТЫ

Любители ностальгического ретро, чей адрес до сих пор - Советский Союз, те, кого влечет перспектива романтического путешествия в тундру по волне памяти, в эти выходные смогут насладиться бессмертными хитами ансамбля «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова. Концерт легендарного коллектива состоится в уютном и гостеприимный зале ДК «Родина».

Где: ДК Родина, ул. Гайдара, 3

Когда: 16 ноября, 17.00

Стоимость билета: 500-1200 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

КОНЦЕРТ КОНСТАНТИНА ЮДИЧЕВА

Для тех же, кому больше по душе камерный и акустический жанр, в эту субботу споет Константин Юдичев - солист Вятской филармонии, автор-исполнитель и прекрасный гитарист, которого знают и любят как в Кирове, так и за его пределами. Песни Высоцкого, Дольского, Окуджавы в исполнении Константина прозвучат на фоне выставки «Живописная Россия», открывшейся в Выставочном зале художественного музея Васнецовых.

Где: Выставочный зал «Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых», ул К. Либкнехта, 71

Когда: 16 ноября, 16.00

Стоимость билетов: 100-300 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

КОСМИЧЕСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

Семейный выходной юные кировчане, а также их родители смогут провести не только на земле, но и далеко за пределами солнечной системы, если посетят Детский космический центр на улице Преображенской. Здесь в любую погоду можно полюбоваться звездным небом, приобщиться к тайнам мироздания, поучаствовать в познавательных играх, квестах, экскурсиях и мастер-классах. Выход в космос открыт с 10.00 часов утра, вселенная ждет отважных и любознательных героев.

Где: Детский космический центр им. В. П. Савиных, ул. Преображенская, 14

Когда: 17 ноября, 10.00

Стоимость билета: 100-200 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

ОСЕННЯЯ КАДРИЛЬ

А театралов в эти выходные ожидает премьера. На подмостках кировского Драма - «Осенняя кадриль». Это музыкальная комедия о простых и бесхитростных людях, деревенской жизни и о том, что чувства, вспыхнувшие на заре далекой юности, можно пронести через всю жизнь, сколь бы нелегкой она ни была. Ведь любовь - это все, что мы есть.

Где: Кировский областной драматический театр, ул, Московская, 37

Когда: 17 ноября, 18.00

Стоимость билетов: 250-450 рублей

Возрастной рейтинг: 16+