В начале 2020 года транспортная сеть Кирова подвергнется изменениям

Попытка внедрить изменения в сеть общественного транспорта в Кирове не увенчалась успехом. Губернатор области Игорь Васильев решил отказаться от реформ в этой области. Однако сити-менеджер Илья Шульгин рассказал, что все же система подвергнется некоторым изменения. Это касается новых маршрутов автобусов.

МАРШРУТ №47

С января 2020 года маршруты №17 и №37 исчезнут. Вместо них появится «сорок седьмой». Он будет «идти» от остановки «Инфекционная больница» по улицам Ленина, Воровского, Карла Маркса, Октябрьскому проспекту, по улице Свердлова до остановки «Северная больница». В обратном направлении автобус проедет уже не по Карла Маркса, а повернет на Преображенскую, далее «пойдет» по Ленина до остановки «Инфекционная больница».

В будние дни автобус маршрута №47 будет ездить с 5.30 до 23:00. Минимальный интервал между автобусами составит 12 минут. В выходные автобусы будут ездить с 5.40 до 22.30, интервал между автобусами составит 16 минут.

Так будет выглядеть новый маршрут. Фото: vk.com/kirovt

МАРШРУТ №30

Этот маршрут станет полукольцевым. «Стартует» автобус под номером «30» от улицы Боровой до остановки «Дом культуры металлургов» (так же как и 33-й маршрут). После он поедет по улице Дзержинского до улицы Ленинградской, после «выйдет» на площадь XX партсъезда, и опять до улицы Боровой.

В будние дни автобус маршрута №30 будет ездить с 5.30 до 22.00. Минимальный интервал между автобусами составит 17 минут. В выходные дни автобусы будут ездить с 6.00 до 22.00, интервал между автобусами составит от 20 до 30 минут.

Новый маршрут станет полукольцевым. Фото:vk.com/kirovt

ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ

Частично поменяются маршруты автобусов, которые ездят в пригороде. Автобусы маршрута №129 и №143 больше не поедут по Октябрьскому проспекту и улице Московской. Обе машины будут ездить по улице Горького, улице Воровского, проспекту Строителей, далее вернутся на свои «привычные траектории» до Костино и Бошарово.

Движение пригородного автобуса маршрута №129. Фото:vk.com/kirovt

Движение пригородного автобуса маршрута №143. Фото:vk.com/kirovt

Уже первого января 2020 года в городе станет на 41 машину меньше. В таблице, которая приведена ниже, показано сколько автобусов и троллейбусов уменьшится на определенном маршруте (цифры выделены красным цветом), а сколько увеличится (цифры выделены зеленым цветом).