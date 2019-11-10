Отрезаны от «большой земли»: Санавиация Кирова «выследила» уплывшие мосты

Для любого маленького населенного пункта какое-нибудь стихийное бедствие - огромная катастрофа. В особенности, это касается наводнений. «Большая» вода может «погубить» дороги, домашний скот. Паводки и разливы рек затрудняют или вовсе блокируют перемещение местных жителей. А, чтобы получить продукты и лекарства, нужно ждать людей на спецтехнике, которая тоже может где-нибудь застрять по пути. На днях в Кировской области из-за шугохода оторванными от «цивилизации» оказались два населенных пункта.

БОЛЬШАЯ БЕДА

7 ноября, из-за активного таяния снега на реках Кобра и Молома был замечен сильный рост уровня воды. Реки вышли из берегов на два метра. Такой подъем воды характерен для весеннего времени года. К разливу рек прибавилось еще одно неприятное явление - шугоход. В результате шугохода река переносит рыхлую снежную массу (шугу), которая сметает все на своем пути.

- В Даровском районе в результате подъёма уровня воды и движения шуги по реке Молома оторвало 2 понтонных моста у посёлков Суборь и Ивановка, - сообщили «Комсомолке» в МЧС России по Кировской области.

Хотя пострадавших и нет, для местных жителей событие обернулось большим горем.

- В поселке проживает около 100 человек, большая часть пенсионеры. Жители остались без пенсий, продуктов питания, а главное - никто не сможет попасть в районную больницу. Что делать? Кто спасет жителей поселка, - с мольбами о помощи пишут местные жители в паблике ВК «Злой Кировчанин».

В результате случившегося автомобильное движение в той местности полностью «парализовано». Ближайший объезд есть только в Ивановке. Но, чтобы добраться до поселка, нужно проехать еще 93 километра. В обоих поселках в общей сложности проживает

около 300 человек.

Без переправы через реку жителям поселков придется некоторое время плавать на "моторках".Фото: Олег УКЛАДОВ

ДОЛГОЖДАННАЯ НАХОДКА

Для решения проблемы районная комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности провела собрание. На заседании обговаривался план действий. Решили, что после прохождения шуги, «мчсники» организуют лодочные переправы для местных жителей. На лодках будут поставляться все необходимые продукты питания, медикаменты и вещи первой необходимости. Так же жителей будут доставлять в больницы для оказания медицинской помощи. Пока что в населенных пунктах есть двухнедельный запас пищи. И в Субори, и в Ивановке работают магазины и фельдшерско-акушерские пункты.

Для того, чтобы найти мосты, в воздух подняли экипаж вертолета санавиации. Фото: 43.mchs.gov.ru

Вчера, 9 ноября,в тех местах пролетал вертолет санавиации Он должен был эвакуировать женщину в положении. Экипаж вертолета заметил с высоты обе переправы. Один мост находился в полутора километрах от его «законного» места, другой в пяти. Конструкции прибило к берегу. Пилоты «Ансата» передали координаты нахождения мостов. В ближайшие дни мосты восстановят, закрепят более надежно. После прохождения пика половодья весной, администрация Даровского района начнет масштабные работы по укреплению понтонных переправ.