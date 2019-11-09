Венеция маленькая, зато своя: как Кировская область переживает осенний паводок?

В наступившем ноябре погода сильно «раскапризничалась». Сначала она ледяной дождь пошлет, потом снег, гололед, заморозки. А теперь вот разливы рек. Прямо как весной. К такому повороту событий жители области были мало готовы. Как итог - затопленные улицы, дома, гаражи, мосты. И это действительно проблема, так как потоки воды наносят большой урон всей инфраструктуре. И как бы теперь вятчанам не пришлось осваивать новый вид транспорта - плавающий.

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ

Ранее «Комсомолка» уже писала о всех причудах погоды уходящей недели. В группе ВК «Любительская метеорология в Кирове» можно найти пост, который предупреждает, что некоторые реки региона «вышли» из своих берегов. Это связано с явлением снегодождевого паводка. Явление характеризуется как кратковременным и непериодическим поднятием уровня воды в водоемах. Возникает оно либо в осенний, либо в зимний период. Удивительно, реки Кобра и Молома разлились на два метра. А такой уровень воды уже соответствует весеннему половодью.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Очень сильно пострадали мосты. Например, из-за разлива все той же реки Моломы, которая проходит по границе Даровского и Мурашинского районов потоки воды оторвали понтонный мост у поселка Суборь. Мост поплыл по течению и задел другой мост у поселка Ивановка. Конструкции поплыли вниз по течению. И на их пути снова оказывается мост, который тоже может быть разрушен. Пока что ведутся поиски всех двух конструкций. В комментариях к записи об этих событиях, местные жители говорят, что еще один понтонный мост у поселка Бечева так же пострадал. Без переправы через реку два населенных пункта Даровского района остались «отрезанными от внешнего мира».

От стихии пострадал еще и понтонный мост в Афанасьевском районе. Мост смыло все по той же причине. Из-за таяния снега воды реки Кама поднялись на 315 сантиметров. Администрация района сообщает, что Проезд по понтонным мостам у д. Светлаковы и п.Камский невозможен на любом виде автотранспорта. Однако вскоре администрация района рассказала, что мост никак не пострадал. Конструкция наплавная, когда уровень воды понизится, то и переправа встанет в свое «естественное» положение.

Так теперь выглядит мост в Афанасьевском районе. Фото: vk.com/planetaafanasyevo

В микрорайоне Каринторф в Кирово-Чепецке так же пострадал мост. Так же отмечается затопление земельных участков в Бахте и поселке Сосновый. Там «разрослась» река Чахловица. В Сосновом специалисты осмотрели плотину пруда на Чахловице. Подрядчик поднял шлюзы, чтобы сбрасывать воду.

А ЧТО КИРОВ

В группе ВК «Злой Кировчанин» жители города так же недоумевают по поводу «повышенной влажности» в Кирове. На улице Щорса, 63, гаражи стоят в лужах метровой высоты. Но урон транспорту затопление не приносит, так как потоп случается не первый раз, ставить в такие места автомобили не очень разумно.

Кировчане горьким опытом научены тому, что ставить в эти гаражи свои автомобили не безопасно. Фото: vk.com/zlo43

Дорога на БХЗ так же стала очень проблемным участком. Вода там вышла из берегов двух прудов. В результате улица Луганская оказалась затопленной. Жители этого района очень взволнованны такой ситуацией, ведь попасть домой будет проблематично. В четверг, 7 сентября, «ремонтники» попытались решить проблему. После прочистки водопропускной трубы вода и вправду ушла. Однако, вчера, 8 сентября, ситуация повторилась. Виной всему оказались бобры, обитавшие в этих прудах. Там они решили сделать запруду для комфортной жизни.

Работать с бобриной запрудой дорожники предпочли с помощью тяжелой техники. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

Но город тонул не только из-за таяния снега. Многие улицы, например, Октябрьский проспект, улица Карла Маркса, улица Володарского, «поплыли» из-за засорения «ливневки». Проблему устраняли при помощи гидропромыва.