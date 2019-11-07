«К нам в ЛИУ с концертом приезжал Михаил Боярский»: ветеран УИС Валентин Компанейцев рассказал о годах службы

Ноябрь для Валентина Михайловича Компанейцева – особенный месяц. 16 ноября с 2013 года в России отмечается День ветерана уголовно-исполнительной системы. И в ноябре ветеран ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области отметил 80-летний юбилей.

Каждый год 16 ноября пенсионеры Управления федеральной службы исполнения наказаний России вспоминают своих коллег и годы работы. Ветераны уверены: с выходом на заслуженный отдых активная жизнь не заканчивается. И каждый день доказывают это на деле.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМП

В теплой домашней обстановке юбиляра - бывшего начальника колонии Валентина Михайловича Компанейцева - поздравили сотрудники ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области и ветераны. Много приятных слов и пожеланий в этот день услышал именинник от гостей. Со слезами на глазах он вспоминал о прожитых годах и о временах службы в УИС.

С апреля 1967 года Валентин Михайлович начал свою служебную деятельность в вольнонаемной должности мастера дорог в ИТК № 9 п. Опарино. После окончания Новочеркасского инженерно-мелиоративного института по специальности «инженер лесного хозяйства» в 1970 г. был переведен в ИК-2 п. Лоевка старшим инженером лесного фонда. Здесь он закалился как личность, узнал, что такое ответственность. Под руководством начальника учреждения Дворака Даниила Федоровича, стал главным инженером предприятия, а затем и директором предприятия. Одновременно преподавал технические предметы в школе для осужденных.

Затем в 1977 году вернулся в ИК-9 п. Северный на должность директора производства. С 1980 г. Валентин Михайлович назначен заместителем по тыловому обеспечению ЛТП-2 г. Омутнинск. В 1982 году возглавил ИК-6, где прослужил до 1989 года. С февраля 1989 года переведен в ИТК-12, где с февраля 1989 по 1997 руководил учреждением ОР-216/12.

- Рабочий день начинал с 6 утра и длился до ночи, зато достигли вместе с коллективом значительных результатов, - рассказал Валентин Михайлович. - ОР-216/12 в течение пяти лет (с 1992 по 1997 год) занимала первое место по УИН Минюста России по Кировской области. Мы служили с честью. Но кроме службы была еще и общественная жизнь: художественная самодеятельность, проведение политинформаций, субботники. Раньше за каждым учреждением были закреплены определенные территории. На субботники шли весело, под музыку. Инвентаря было достаточно, а хорошего настроения еще больше. Убирали не только уличную территорию, но и помещения: мыли окна, столы, шкафы, разбирали архивные материалы. Окончив работу, усталые, но довольные, устраивали коллективный обед. А редколлегия выпускала стенгазету с интересными фотографиями с субботника, - отметил ветеран уголовно-исполнительной системы.

На пенсию Компанейцев вышел в звании полковника внутренней службы. За время своей работы проявил себя грамотным и опытным сотрудником, неоднократно награждался различными ведомственными наградами. В 1996 году был награжден Орденом «Почета», согласно Указа Президента РФ от 06.12.1996 №1652. Валентин Михайлович внес значительный вклад в укрепление правопорядка в учреждении.

- Одним из ярких воспоминаний о годах службы стало знакомство с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским. Он приезжал с концертом в ЛИУ-12. У меня в домашнем архиве до сих пор хранится совместная фотокарточка с артистом, - рассказал гостям ветеран. – Что меня поразило, так это простота в общении Михаила Сергеевича. Он тогда уже был и самым знаменитым «мушкетером» страны, и уже сыграл свою звездную роль шевалье де Брильи. А с нами общался и фотографировался очень запросто. Это был 1991 год. Боярский в нашем ЛИУ дал два концерта. Один – для сотрудников учреждения, а второй – для осужденных.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

И ПСИХОЛОГ, И ФИЛОСОФ

На данный момент Валентин Михайлович ведет активную общественную жизнь, он частый гость в лечебно-исправительном учреждении. Несмотря на свой преклонный возраст, участвует в торжественных мероприятиях, посвященных патриотическому воспитанию молодежи, а также активно занимается саморазвитием, изучает английский язык.

– Я прошел путь от инженера производства до начальника колонии, постигая азы тюремной науки, ее нравы и обычаи, - говорит Компанейцев. - Своих учителей, у которых я перенимал опыт работы, помню до сих пор. У каждого был свой стиль работы, свой почерк. Работа в уголовно-исполнительной системе очень сложная, не каждый способен выдержать такую психологическую нагрузку. Думаю, главное – терпение, умение выслушать и вникнуть в суть проблемы. Я внимательно присматривался к осужденным, беседовал с ними, стараясь понять, что для них самое ценное: мать, жена, дети… Если у человека есть ради кого жить, то он вовсе не пропащий. Таких я старался ставить в бригадиры или завхозы отряда. Они никогда не подводили. Главное – не унижать человеческое достоинство осужденных и помнить, что мы работаем, прежде всего, с человеком. Нужно не просто исполнять свои обязанности в соответствии с нормативными документами, но и стать психологом, философом. Тогда все получится.

На сегодняшний день полковник внутренней службы в отставке Компанейцев Валентин Михайлович – это человек с бесценным опытом работы, безупречным авторитетом, способный мобилизовать личный состав на выполнение любых поставленных перед ним целей.