Афиша мероприятий на 2 и 3 октября 2019 года в Кирове: загадочная Линда, солнце Мексики, «Вишневый сад», кельтские мотивы и Древняя Греция

МИРЫ ЛИНДЫ

Певицу Линду прекрасно помнят те, чья юность пришлась на 90-е, когда ее песни звучали из каждой радиоточки, а клипы мелькали на экранах телевизоров. Особая и загадочная реальность музыкального мира Линды заводит в тупик матерых музыкальных критиков и эстетов, ведь эти песни сложно причислить к какому-либо определенному жанру. Тут есть все: этника, электронная музыка, психоделия, инди. Чаще всего творчество Линды обозначают термином «трип-рок», впрочем, для ее поклонников не так уж и важно точное определение музыкальной стилистики. Эти песни, на которых выросло целое поколение, завораживают даже непосвященных. На протяжении 20 лет они звучат как в маленьких клубах, так и огромных залах, собирая аншлаги и все так же, как и в далекие 90-е, радуя слушателей. 2 ноября кировчане смогут стать сопричастными загадочному иномирью Линды, услышать ее проверенные временем хиты и новые песни.

Где: Gaudi

Когда: 2 ноября, 20.00

Стоимость билета: 1200-1600 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Тех же, кто не просто так рад ноябрьским длинным выходным, но еще и жаждет всенепременно отметить праздник, ставший для них поводом, ждет гостеприимная Вятская филармония. Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, пройдет здесь 2 ноября. В программе участвуют артисты Вятской филармонии и города Кирова, а по окончании концерта гостей ожидает увлекательная танцевальная программа.

Где: Вятская филармония

Когда: 2 ноября, 15.00

Стоимость билета: от 100 до 150 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА

А завзятым театралам в эти выходные никак нельзя пропустить спектакль «Вишневый сад». Эта пьеса, жанр которой Антон Павлович Чехов определил как комедию, сочетает в себе характерный чеховский сплав смешного и трагического. Нет особой нужды пересказывать всемирно известный чеховский сюжет. По большому счету — все это о России, о том, что делает нас русскими, о «любви к отеческим гробам», о том, как отживающее сочеталось с настоящим сто лет назад, в канун грозных революционных лет и слома старинного русского уклада жизни. Нестареющая классика по-прежнему находит отклик в душах современных зрителей, приходящих на чеховские спектакли.

Где: Кировский областной драматический театр

Когда: 2 ноября, 18.00

Стоимость билетов: 250-450 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

ЦВЕТНОЕ СОЛНЦЕ МЕКСИКИ

Для любителей живописи в Кировском областном краеведческом музее проходит выставка работ мексиканской художницы Фриды Кало, выполненных в технике «жикле». Эта техника позволяет воссоздать картины на натуральном холсте со всеми нюансами, игрой светотени, особенностями мазка и даже трещинками-кракелюрами — приметами времени. «Жикле» дает не имитацию, как это было бы в случае копирования картины привычными средствами, а точное и достоверное воспроизведение подлинника, своего рода факсимильный оттиск. На выставке проводятся экскурсии для посетителей, предусмотрен аудиогид, а сувениры надолго сохранят память о горячем и страстном солнце Мексики, способном отогреть душу в очередное хмурое кировское предзимье.

Где: Кировский областной краеведческий музей

Когда: 2-3 ноября, 10.00

Стоимость билета: 150-200 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

БОЙ-БАБА

Из Мексики в Древнюю Грецию? Да, пожалуйста. Ведь в Кирове нет ничего невозможного, особенно в эти праздничные выходные. Да и острофеминистическая тема пьесы о храброй афинянке Лисистрате, пожалуй, близка к бунтарской истории мексиканки Фриды. Этих женщин роднит дух борьбы. Ведь «война без особых причин» (хотя и длящаяся 10, а не 2000 лет, как об этом пел классик русского рока) — сама по себе веская причина для того, чтобы возмутиться. Мужья на фронте, женщины терпеливо ждут — все это не для Лисистраты, поднимающей мятеж против устоявшегося порядка вещей. Что и говорить — Бой-баба, как спел другой классик русского рока по аналогичному поводу. Правда, взгляд на феминистическую проблему в этом спектакле все же будет не совсем женским: как-никак, автор пьесы-первоисточника — мужчина.

Где: Кировский областной драматический театр

Когда: 3 ноября, 18.00

Стоимость билетов: 250-450 рублей

Возрастной рейтинг: 18+

ТАЙНЫ КЕЛЬТОВ

А приобщиться к таинственному миру кельтских друидов вы сможете в Концертном зале органной и камерной музыки, где дуэт волшебной арфы и органа унесет слушателей с заснеженных берегов Вятки в сторону Туманного Альбиона и загадочной Ирландии. Главное потом - не забыть вернуться обратно...

Где: Концертный зал органной и камерной музыки

Когда: 3 ноября, 17.00

Стоимость билета: 600 рублей

Возрастной рейтинг: 12+