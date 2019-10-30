Любой «откос» за ваши деньги: как в Кирове работают фирма по оказанию помощи призывнику

С 1 октября по всей стране стартовал осенний призыв. Событие неоднозначное. Кто-то с нетерпением хочет окунуться в солдатский быт, «понюхать пороха». Кто-то, наоборот, с грустью оглядывается назад, вспоминая лето, ночные прогулки, встречи с друзьями. А впереди - армия. И когда начинаешь задумываться о «доменной печи для мужчин», откуда выйдешь либо сталью, либо пеплом, то становится не до воспоминаний. Для тех, кто еще видит возможность в самые короткие сроки заполучить «военник», по всей стране существуют специальные центры помощи призывникам. Но, та ли это помощь, ради которой стоит тратить десятки тысяч рублей, и где гарантия результата?

СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?

За уклонение от военной службы грозит уголовная ответственность (ст. 238 УК РФ) – а это либо штраф в размере 200 тысяч рублей, либо 2 года тюремного срока. Как сообщает издание «Медиазона», ежегодно по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», суды выносят приговоры 700 призывникам. Чаще всего все-таки приходится платить штрафы. Последний реальный срок за уклонение от службы зафиксирован в 2013 году.

По данным прокуратуры Кировской области, только в прошлом году судами рассмотрено 7 уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу в отношении 7 лиц, по которым вынесены обвинительные приговоры с назначением уголовных наказаний в виде штрафа в размере от 15 до 100 тыс. рублей http://www.prokuratura-kirov.ru/news/detail.php?ID=38091

Например, в Оричевском районе в суд попал 21-летний парень. Он не явился на призывной пункт, потом был разыскан и получил штраф за уклонение от службы. Ему пришлось выложить 20 тысяч рублей штрафа и все же отправиться в армию.

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» гласит, что в армии обязаны отслужить все, кроме следующих категорий граждан:

1. Занят уходом за близкими родственниками.

2. Тот, кто воспитывает ребенка и чья жена ждет еще одного.

3. Служит в силовых структурах.

4. Занимает пост депутата.

5. Учится в училище, техникуме или вузе на дневном отделении.

6. Обладает ученой степенью.

7. Отбывает заключение или не погасил судимость.

8. Испытывает проблемы со здоровьем.

Именно по последнему пункту чаще всего и стараются «откосить» призывники. Ведь здоровых солдат намного меньше, чем нездоровых.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Одна из таких фирм в Кирове работает уже около двух лет. Разглядывать сайт компании - одно удовольствие: яркий, удобный, приятный глазу. С самой важной информацией - это отзывы клиентов и контакты. А таймер, который отсчитывает дни до конца призыва, ненавязчиво намекает, что пора воспользоваться услугами компании.

Создатель сайта - Александр Иванович (почему-то фамилия на странице в соцсетях не указана), специалист с юридическим образованием. Все началось с того, что с проблемой призыва к нему обратился товарищ. За 10 тысяч рублей он помог «разобраться» с диагнозом. Предлагает абсолютно легально, без всяких «подводных камней» получить «белый военник» по состоянию здоровья, миновав службу в Вооруженных силах России. Еще компания может в течение двух или трех недель вернуть вас обратно из армии «на гражданку». В инстаграме Александра есть целый архив с отзывами клиентов, в виде скриншотов. Молодые ребята помощью очень довольны, о чем радостно, «по-пацански» пишут Александру. Выглядит все, впрочем, достоверно.

План действий – несколько шагов. Сначала клиент звонит в компанию и рассказывает о своей проблеме. Потом стороны встречаются лично в обговоренном месте. Призывник приходит на встречу со своей медицинской картой. Затем подписывает договор об оказании услуг. Работа всегда индивидуальна: от двух недель до трех месяцев. Оплата - сразу.

Начинается работа с медкарточкой. Если в компании, анализируя медкарту призывника, находят какое-то заболевание, то его направляют на повторное обследование. Если диагноз подтверждается, то помогают сделать все бумаги.

- Нет такого, что вам скажут: «Если ты не служил, то у нас ты работать не будешь», - говорит Александр.

По такому нехитрому принципу работают все компании по оказанию подобного рода услуг. Секрет успеха кроется в том, что почти у любого гражданина в возрасте от 18 до 27 лет обязательно найдется какое-то хроническое заболевание. В военкомате на такие заболевания глаза закрывают, так как они в принципе не помешают службе (гастрит или плоскостопие, например). Точно таким же образом солдата могут отправить домой (комиссовать из армии), если у него найдут проблемы со здоровьем. Это стоит внушительные для нашего региона 90 тысяч рублей.

О ЦЕНАХ

Стоит отметить, что отзыв из армии домой - самая дорогая услуга. Также в прейскуранте заявлены такие денежные суммы:

1. Получить военный билет - 50 тысяч.

2. Получить повестку в военкомат - 60 тысяч.

3. Экстренная помощь, когда в армию уже отправляют - 70 тысяч. Но здесь стоимость зависит от того, с какими медицинскими документами придется работать.

- Военные билеты мы не делаем, это зависит от военкомата и врачей-специалистов, - пояснил Александр. - Мы получаем «военник» законно, без диагнозов, связанных с психическими расстройствами, которые в дальнейшем мешают вашей жизни.

Как бы то ни было, служба в армии - обязанность каждого гражданина России. И пытаться «обходными» путями преодолеть все трудности армейской жизни - не самый лучший способ. Ведь закон справедливо карает тех, кто упорно игнорирует повестки и звонки.

- В 90-е и 2000-е годы были случаи, когда некие люди предлагали решить проблему ухода от срочной службы, - комментирует руководитель «Комитета солдатских матерей Кировской области» Елена Санникова. – И не думаю, что это были законные случаи. Сейчас же у нас таких фактов, чтобы кто-то попадался на том, что купил липовый военник или же пытался дать взятку в военкомате, – нет.