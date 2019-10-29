Из-за шквалистого ветра в Кировской области несколько районов остались без света, а дома и остановки - без крыш

Зима пришла в Кировскую область без объявления войны: в понедельник началась резкая перемена погоды. Метеорологи-любители сообщают, что в Нолинске был зафиксирован порыв ветра аж 27 м/с, а в Яранске - 25 м/с. Ветер такой силы вполне может выдирать с корнем даже взрослые деревья и принести значительные разрушения построек, в том числе и жилых домов. И, как следствие, помимо незначительных неудобств, принесенных жителям области начавшимися холодами, некоторые граждане «обзавелись» проблемами покрупнее.

Так, 28 октября около десяти часов утра у дома № 54 на улице Грибоедова обвалился общий балкон. Пострадавших, к счастью, не оказалось: кирпичи обвалились на крышу располагавшегося на первом этаже магазина и задели пару машин.

А вот паре пенсионеров из Верхошижемья повезло куда меньше: обваленный особо сильным порывом ветра тополь упал прямо на их дом. Основной удар приняли на себя пристройки к жилому дому, а не само жилище. Хозяева не пострадали и даже нашли в себе силы шутить на тему своего несчастья - мол, запаслись дровами на целую зиму.

От «шалостей» погоды пострадали и целые районы области. Без электричества остались некоторые дома в Верхошижемском, Опаринском, Нолинском, Оричевском, Советском, Яранском, Котельничском и Нововятском (микрорайон Кирова) районах. Там к шквалистому ветру прибавился дождь. Обрывы бригады энергетиков восстанавливали почти сутки.

Также в Кирове с трех остановок сорвало крыши - настолько сильны были порывы ветра и в областном центре. Между прочим, как сообщают метеорологи-любители, такой ветер - редкость даже для летнего времени, не говоря уже о зимнем.

Северные же районы области и вовсе завалило снегом: в селе Яхреньга Подосиновского района снежный покров достиг отметки в 15 см. В самом городе местами также уже выпал снег и, пусть его количество пока слишком незначительно, нет никаких сомнений в том, что совсем скоро в Киров придет самая настоящая зима. Кстати, морозная погода продержится, по прогнозам синоптиков, до 5 ноября.