В Кировской области дети, не получившие путевку в детсад, будут получать компенсацию

В пятницу, 25 октября, в Законодательном собрании Кировской области прошло очередное пленарное заседание.

СМЕНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Первые три вопроса в повестке дня были посвящены досрочному уходу Владимира Быкова с поста председателя Заксобрания, снятию с него полномочий депутата, а также выборам исполняющего обязанности председателя. Произошло это на основании заявления самого Владимира Васильевича. Во время голосования 46 депутатов поддержали это решение. Проголосовавших против или воздержавшихся не было. Выборы нового председателя, вероятнее всего, пройдут на следующем пленарном заседании 15 ноября.

На пост исполняющего обязанности председателя ЗСКО была предложена кандидатура Германа Гончарова. «За» высказались 32 депутата.

- Владимир Васильевич, позвольте от себя лично и от правительства Кировской области выразить вам благодарность за конструктивную совместную работу, за личный вклад в социально-экономическое развитие области, - высказался губернатор Кировской области Игорь Васильев. - За время работы парламента под вашим руководством правительству области и Законодательному собранию удалось совместными усилиями создать основу для позитивных преобразований в регионе. Мы вместе сделали многое для формирования правового поля, которое позволяет развиваться Кировской области и идти вперед. Многое сделали вы и для продвижения инициатив региона на федеральном уровне. Благодарю за диалог, который всегда должен существовать между законодательной и исполнительной властью, потому что по-другому решать проблемы региона невозможно.

Герман Гончаров присоединился к благодарности и вручил Владимиру Быкову почетную грамоту Заксобрания Кировской области.

НОВЫЙ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Кроме того, на пленарном заседании при помощи тайного голосования было принято решение о присвоении звания «Почетного гражданина Кировской области» Геннадию Безверхову.

- Геннадий Михайлович - заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», - представил его министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук. - За время трудовой деятельности он внес значительный вклад в развитие строительной отрасли, сохранение вятского архитектурного и культурного наследия, подготовку кадров для Кировской области. Под его руководством организованы важные проекты для развития города и области. Среди них - проект комплекса спортивно-оздоровительного назначения Кировского завода ОЦМ, проекты размещения новых и реконструкции действующих объектов на территории завода «Маяк», «Домостроительного комбината», а также генеральные планы развития этих предприятий, генеральный план и мемориальная зона памятника комбината «Искож», проекты реконструкции областного Драмтеатра, Художественного музея, проект малоэтажной застройки в поселке Костино, колхозах «Искра», «Путь Ленина», совхозах «Россия», «Восход» и других.

В поддержку данного решения высказались более 210 организаций.

Депутаты в первом чтении приняли законопроект о материальной поддержке детям, не получившим путевку в муниципальное дошкольное учреждение. Фото: Законодательное собрание Кировской областиФото: Николай Хмелев

ЗАКОН «О ТИШИНЕ»

Зампред ЗСКО Роман Титов на первое чтение вынес поправки к законам Кировской области «О профилактике правонарушений в Кировской области» и «Об административной ответственности в Кировской области».

- Цель проекта - привести рамочные статьи областных законов в соответствие с современными общественными и экономическими реалиями, - отметил Роман Альбертович. - В настоящее время статья административного законодательства Кировской области «О тишине» является одной из наиболее часто используемых в практике. Ее недостаточная конкретизация приводит к многочисленным конфликтным ситуациям. Предлагается вместо понятия «нарушение общественного спокойствия» внести понятие «нарушение тишины и покоя граждан», ужесточить ответственность за нарушение тишины в ночное время, а также предусмотреть ответственность для юридических лиц (ее раньше не было) от 80 до 300 тысяч рублей.

Законотворцы четко решили прописать подразделение шумов. Среди видов: произведенные устройствами вывода звука (телевизоры, радиоприемники), музыкальными инструментами, пиротехническими средствами, сигнализацией автомобилей (сработавшей неоднократно) и некоторые другие.

В список исключений внесли действия, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и других ЧС, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности и в некоторых других случаях.

Кроме того, предложено из ряда запретов изъять сферы, которые для людей жизненно важны: разрешить ночную уборку дорог, асфальтирование и обслуживание улично-дорожной сети. Это объясняется тем, что в ночное время нагрузка на дорожную сеть минимальна, что позволит обслуживающим организациям быстро и качественно исполнить свою работу.

- Все это и так делается, только люди вызывают наряды полиции и оформляют протоколы, - добавил Титов. - Также предлагаем сделать исключения для сельхозтехники и машин, занимающихся вывозом твердых коммунальных отходов. Лучше вывезти мусор ночью, чтобы люди с утра, идя на работу, видели пустые баки. Кроме того, это ускорит перевозку отходов.

Такие решения на законодательном уровне позволят избежать многих конфликтных ситуаций. Как отметили инициаторы проекта, он еще будет дорабатываться со временем.

СОЦПОДДЕРЖКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Депутаты регионального Законодательного собрания приняли важный законопроект. Он вносит изменения в закон «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Семьи, в которых есть дети в возрасте от трех до четырех лет, не получившие места в муниципальных детских садах, будут получать две тысячи рублей. При этом доход семьи на одного человека не должен превышать полтора прожиточных минимума для трудового населения, что составляет 16581 рубль.

- Действие закона планируется распространить с 2020 года, - представил законопроект зампред ЗСКО Владимир Костин. - Мы считаем, что данная мера соцподдержки позволит тем семьям, чьи дети не посещают муниципальный детский сад, как-то минимизировать свои затраты на частные детские сады. При этом мы понимаем, что тех средств, которые предполагаются, будет недостаточно, и рассчитываем на увеличение суммы. На это потребуются средства из бюджета Кировской области. Это, кстати, было главным камнем преткновения при обсуждениях законопроекта полтора года назад. Сейчас предполагается, что в бюджет будет заложено 54,6 миллиона рублей. Такая возможность появилась благодаря позиции губернатора Игоря Васильева.

Исполняющий обязанности председателя регионального Заксобрания Герман Гончаров также отметил, что вопрос важен для Кировской области.

- Он был одним из самых важных, - добавил он. - Обсуждался продолжительное время. Наконец мы смогли найти средства для материальной поддержки - это очень важный шаг.