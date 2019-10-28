Обманутые дольщики, налоговые льготы и горизонтальные субсидии: депутаты обсудили важные изменения в законах

24 октября в региональном Законодательном собрании прошли заседания профильных комитетов. На них депутаты рассмотрели вопросы, которые впоследствии вынесли на обсуждение на очередном пленарном заседании.

БЮДЖЕТНЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

На комитете по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств народные избранники заслушали три предложения по внесению изменений в законы Кировской области. Первое было озвучено региональным министром финансов Ларисой Маковеевой. Законопроект касается изменений полномочий муниципальных образований и был разработан в связи с редакцией Бюджетного кодекса.

Изменения коснутся девяти законов, которые, в основном, предусматривают определения в методиках распределения субвенций, показатели распределений между муниципальными образованиями области. Также предлагается установить порядок определения общего объема субвенций, которые будут предоставляться муниципалитетам. На сегодняшний день объем субвенций определяется каждым муниципальным образованием. Теперь в соответствии с требованием Бюджетного кодекса должен определяться объем всех субвенций по каждому виду. Предлагается дополнить полномочия органов исполнительной власти полномочиями по расчету объемов субвенций для каждого муниципалитета, а также по распределению общего объема, который будет предусматриваться в бюджете.

Еще одно изменение, заложенное в законопроекте, предоставляет право органам исполнительной власти в ходе исполнения бюджета вносить предложения по изменению объемов субвенций, если это касается количественных показателей, которые используются при распределении субвенций либо под влиянием объективных факторов (например, экономия, складывающаяся в результате торгов). Распределение же субвенций по-прежнему остается в полномочиях депутатов.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ

Второе предложение вновь исходило от министерства финансов в связи с редакцией Бюджетного кодекса. Согласно изменениям, может увеличиться количество форм предоставления дотаций. В них включат так называемые горизонтальные субсидии. За счет этого одни территориальные субъекты смогут оказывать финансовую поддержку другим.

Кроме того, включается обязанность заключения соглашений между министерством финансов Кировской области и главами местных администраций муниципальных районов (городских округов), получающих дотации на выравнивание. В соглашениях должны быть предусмотрены меры по социально-экономическому развитию и «оздоровлению» муниципальных финансов.

- Практика показывает, что в последние годы ваше министерство не приглашает глав муниципалитетов для формирования бюджета, хотя бы за полугодие, - отметил депутат Сергей Мамаев. - Некоторые главы районов не знают, сколько у них доходной части.

Министр объяснила сложившуюся ситуацию тем, что даже если главы муниципалитетов не приезжают лично с отчетами, это не означает отсутствия работы с ними. В министерстве происходит согласование налоговых поступлений, а также исходных данных, используемых для расчета расходов: численность населения, количество получателей услуг. А незнание главами источников доходов лежит полностью на их ответственности.

Бурную дискуссию у депутатов вызвала информация о проблеме обманутых дольщиковФото: Николай Хмелев

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ГОСПЛАНУ?

Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева озвучила законопроект, который вносит изменения в закон «О стратегическом планировании в Кировской области». Данная редакция связана с вступающим с 1 января 2020 года в силу новым федеральным законом, который предъявляет дополнительные требования к долгосрочным и среднесрочным прогнозам социального развития. В частности, они должны будут включать сведения о балансе трудовых ресурсов, а также потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности. Баланс будет разрабатываться Центром занятости населения Кировской области. Прогноз разместят на сайте правительства области.

- У депутатов, работодателей, общественных объединений и просто неравнодушных граждан могут быть достаточно хорошие предложения с точки зрения того, что можно изменить в этой стратегии, - отметила во время выступления Наталья Кряжева. - Мы соберем все замечания. После этого пройдет процедура публичных слушаний. И только потом правительство утвердит данную стратегию.

Председатель комитета Владимир Бакин отметил, что наша страна слишком рано отказалась от Госплана. Однако на сегодняшний день эта практика постепенно возвращается. Именно поэтому прогноз будет согласовываться с федеральным центром.

1,1 МИЛЛИАРДА НА ЛЬГОТЫ

Члены комиссии заслушали информацию от министерства финансов о результатах оценки эффективности налоговых льгот. За 2018 год объем льгот составил 1,185 миллиарда. Их львиная доля - 83% - пришлась на имущество организаций. Так, льгота по налогу на имущество, предоставляемая частным инвесторам, реализующим проекты на территории Кировской области, составила 32,5% (385 миллионов рублей). Льгота по налогу на имущество и транспортному налогу, которая предоставляется сельхозпроизводителям - 29,3% (347,2 миллиона рублей). Льгота по налогу на имущество организациям сельхозпереработки при условии вложения средств на развитие сельхозпредприятий - 4,5% (50 миллионов рублей). Льгота по налогу на прибыль, которая предоставляется организациям, осуществившим обновление основных производственных фондов - 2,6% (30,4 миллиона рублей).

КАПРЕМОНТ

В тот же день прошло заседание комитета по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи. Один из важных вопросов для рассмотрения касался изменений в сфере капитального ремонта. Так, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства было предложено продлить действие региональной программы по капремонту многоквартирных домов. Из программы по капремонту предлагается исключить многоквартирные дома, в которых менее пяти квартир. Средства, собранные от собственников помещений, будут возвращены региональным оператором в соответствии с порядком, установленным Правительством области, в течение 6 месяцев после исключения этих домов из программы.

При принятии поправок из программы исключат 509 домов. Как отметил во время доклада министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин, с начала года в министерство поступило порядка 800 обращений от граждан. Некоторые собственники жилья сами отказываются от участия в программе капремонта в связи с тем, что самостоятельно занимаются ремонтом своих домов.

Члены комитета отметили, что в данном случае необходима тщательная работа с населением для того, чтобы предоставить ему однозначную и понятную информацию о выходе из программы.

Также на заседании было заявлено, что потенциально многие из домов могут пройти по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, так как они старше 30 лет. При этом и депутаты, и представители министерства сошлись во мнении, что необходимо подходить к каждому зданию индивидуально.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

Народные избранники заслушали информацию о ситуации в сфере долевого строительства многоквартирных домов на территории Кировской области.

- Проблема обманутых дольщиков действительно сложная, она находится на контроле правительства, - сообщил министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук. - На данный момент в регионе восемь проблемных домов и 188 пострадавших граждан. По всем объектам разработан план-график, утвержденный губернатором.

Над решением проблем ведется постоянная работа:

- в третьем квартале 2019 года завершено строительство многоквартирного дома в Вятских Полянах на улице Первомайской;

- зарегистрированы два жилищно-строительных кооператива в Кирове на улицах Горбунова и Орджоникидзе для завершения строительства;

- на Сурикова ЖСК заключил договор со строительной компанией для окончания строительства. Работа по всем объектам ведется параллельно. Министр дал оптимистичный прогноз - к концу 2020 года большая часть обманутых дольщиков получит готовое жилье.