Как поступить на службу в кировскую полицию

23 октября в УМВД России по Кировской области прошла телефонная прямая линия кировчан с подполковником внутренней службы Вячеславом Викторовичем Скорняковым. Это специалист с большим опытом работы.

Вопросы были разными. Спрашивали и про трудо-устройство, и про поступление в университеты МВД, и про жилье. Корреспондент «Комсомольской правды» в Кирове» смог побывать на мероприятии, лично пообщаться с Вячеславом Викторовичем и выяснить все тонкости поступления на службу в правоохранительные органы нашей области.

- Мой сын после окончания института ушел служить в армию. После службы он хочет пойти работать в полицию. Какие у вас есть вакансии и где их можно посмотреть?

- На данный момент есть вакансии оперуполномоченных уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции. Если есть высшее юридическое образование, то дороги открыты практически на все должности в полиции. Оно пригодится на должностях в следствии и дознании. А вот чтобы работать в ППСП, полицейским-водителем или полицейским-кинологом, достаточно и среднего полного образования.

- Где можно посмотреть информацию о вакансиях?

- Это можно сделать в любых кадровых подразделениях города. Там желающему работать в полиции предоставят и список необходимых документов, и направление для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы пройти профессионально-психологический отбор.

Кадровые подразделения в Кирове можно найти по следующим адресам:

1. Ул. Красина, 51. Ответственный за комплектование - Новиков Евгений Эдуардович (519-410);

2. Ул. Тихая, 8. Ответственный за комплектование - Кудрявцева Светлана Александровна (588-016).

На официальном сайте по поступлению на службу в УМВД России также представлена вся информация с телефонами и адресами.

Принимают на службу людей не старше 35 лет. Фото: УМВД России по Кировской области

- Сколько будет зарабатывать сотрудник полиции после объявленного в октябре повышения заработной платы?

- В первый год службы денежное довольствие полицейского ППСП составляет примерно 23-25 тысяч рублей. Участковый или оперуполномоченный уголовного розыска получает 27-32 тысячи. Размер заработной платы зависит от должности сотрудника.

- После того, как вы поступите на службу в органы внутренних дел, ваше денежное довольствие будет только увеличиваться за счет надбавок за выслугу лет, - поясняет Вячеслав Викторович.

Зарплата капитана полиции, который отслужил 10 лет, будет составлять 40-45 тысяч. Также ежегодно сотрудникам полиции к отпуску выплачивается материальная помощь. Ее размер зависит от должностного оклада.

- Есть ли какие-то льготы или социальные гарантии для полицейских?

- Жизнь и здоровье сотрудников полиции застрахована государством. Также для сотрудников УМВД есть специальные поликлиники, где можно поправить здоровье. Санатории системы МВД также предоставляют бесплатные услуги. Еще один большой плюс для полиции - проживающим в Кирове или на севере области компенсируется плата за проезд в отпуск на автомобиле, поезде или самолете. Льгота действует для самого сотрудника и одного члена его семьи.

- Обязательно ли при поступлении на службу в полицию сдавать нормативы по физической подготовке?

- Да, это обязательное условие. Мужчины сдают следующие виды спортивных упражнений: челночный бег, подтягивание и отжимание. А женщины - челночный бег, отжимание от пола и упражнение на пресс.

Подполковник внутренней службы Вячеслав Скорняков ответил на вопросы кировчан. Фото: УМВД России по Кировской области

- Обязательно ли при трудоустройстве в полицию проходить «Полиграф»?

- Прохождение «Полиграфа» - неотъемлемая часть комплексного исследования психофизиологического состояния кандидата.

- Делается это из понятных побуждений, в связи с тем, чтобы отсечь поступление на службу в органы внутренних дел какого-то нежелательного контингента, - объясняет Вячеслав Скорняков. - Для тех, кто занимался незаконным оборотом оружия, наркотиков, дорога в полицию закрыта. И если кандидат это скрывает, то «Полиграф» это выявит. Поэтому прохождение «Полиграфа» обязательно.

- Ребенок учится в 11 классе. Хочет поступить в ВУЗ МВД. Куда и когда необходимо обращаться?

- Для начала стоит определиться с выбором университета. Разнарядка по количеству мест в ВУЗах МВД приходит в декабре. Тогда и будет понятно, какое учебное заведение станет более привлекательным для абитуриента. Также очень рекомендуется побывать на дне открытых дверей в любом из выбранных университетов, чтобы сделать окончательный выбор. Кроме этого, уже для действующих сотрудников есть возможность бесплатно получить высшее юридическое образование в ВУЗах системы МВД России. Для получения более полной информации можно обратиться к ответственной за комплектование образовательных организаций МВД России - Мелехиной Юлии Александровне (66-48-44).

Служить в полиции - престижно и почетно. Но попасть в силовую структуру можно только здоровым и честным людям.Фото: УМВД России по Кировской области

- До какого возраста можно поступить на службу в полицию?

- Предельный возраст поступления на службу установлен: для замещения должностей рядового состава и младшего начальствующего состава - 35 лет, должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава -

40 лет. На пенсию же можно выйти, отслужив в органах 20 лет. Но после двадцати не все стремятся выйти на пенсию, так как денежное жалование остается на приличном уровне.

- Предоставляется ли сотрудникам полиции жилье?

- В Кирове сотрудникам полиции предусмотрена компенсация за найм жилья, она составляет 3600 рублей в месяц.

У тех сотрудников, которые отработали больше 10 лет, есть право на получение выплаты для покупки или строительства жилья.

- Какой рабочий день у сотрудников полиции?

- Большинство подразделений работают 40 часов в неделю - обычная пятидневная рабочая неделя, но некоторые подразделения работают по сменному графику, например, дежурная часть. Кроме того, есть должности с ненормированным рабочим днем, за работу на этих должностях предусмотрен дополнительный отпуск - от семи до девяти дней ежегодно. Основной отпуск полицейского - 40 дней.