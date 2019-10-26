Общий прогноз для Знаков Зодиака с 28.10 по 04.11.19

ОВЕН

На этой неделе Овнам придётся побороться за успех, планы реализуются с задержкой. Сосредоточьтесь на своих делах, скоро всё получится. Поспешность только помешает. Постарайтесь объективно взглянуть на ситуацию. Избегайте ссор со своим окружением.

ТЕЛЕЦ

Вам пока не стоит ожидать стабильности в отношениях и бизнесе, ситуация плохо поддаётся планированию. Постарайтесь переждать и как-то приспособиться. На этой неделе может навалиться много работы и других забот, но не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой. Не сидите дома, чаще выходите «в люди».

БЛИЗНЕЦЫ

Неплохая неделя для знакомства и общения. Но хорошо бы заняться повседневной работой, пересмотреть свои планы. Направьте свои усилия на дела. Не торопитесь с принятием решений, не давайте поспешных обещаний, избегайте рискованных действий.

РАК

Конфликтные ситуации могут возникнуть в семье или в связи с недвижимостью. Препоны и препятствия могут быть из-за партнёров и оппонентов. Потребуется осторожность и благоразумие. Неделя подходит для нового творческого проекта. Хорошо отправиться на светское мероприятие или праздник. Для романтических отношений и знакомств неделя вполне благоприятна.

ЛЕВ

Вам придётся заняться бюрократическими делами и бумагами, или хлопотами с транспортным средством. Не спешите продемонстрировать свой гнев, если что-то идёт не так. Удача будет на вашей стороне. Аккуратней на дороге. Можно ожидать приятных покупок. Хорошо пригласить в гости старых друзей или родственников, посетить общественное мероприятие.

ДЕВА

Сотрудничество пойдёт хорошо. Но не спешите соглашаться на предложения, не начинайте новых дел – ещё не пришло время. Просто обдумывайте планы и проекты. Постарайтесь самостоятельно справляться со своими эмоциями. Вас ожидают приятные встречи, посещение обучающих курсов, дела, связанные с детьми, но избегайте чрезмерных финансовых трат.

ВЕСЫ

Ваши интересы направлены на увеличение доходов. Покупки для себя и для дома будут удачны, за исключением техники. Неприятностей можно ожидать в сфере семьи или недвижимости. Избегайте резких высказываний, эмоции держите под контролем, чтобы не испортить личные отношения с близким человеком.

СКОРПИОН

Вы можете начать менять свою жизнь. Сейчас вы способны влиять на людей и коллектив, особенно с помощью дипломатии и личного обаяния. Вас ожидают новые встречи, вы станете строить новые планы и проекты. Хорошо пересмотреть свой стиль поведения или имидж, навести порядок в голове. Будьте сдержаннее в эмоциях и более гибкими.

СТРЕЛЕЦ

Вам будет сопутствовать везение, могут появиться покровители, друзья. Благоприятный период в общении с детьми. Можете позволить себе престижные покупки для себя, хорошо посетить салон красоты. Вы будете заметны и авторитетны.

КОЗЕРОГИ

Уделите внимание семье, близким людям. Сейчас у вас хорошее время для развития своих проектов, но вы так сосредоточены на своих планах и работе, что забываете про всё остальное. Ваши родные или друзья могут быть хорошей поддержкой в ваших новых начинаниях.

ВОДОЛЕЙ

Самое интересное у вас будет происходить на работе и не только в плане финансов. Вы можете найти покровителя или установить доверительные отношения с начальством. Вас ожидает духовный рост, успехи будут в основном у людей творческих профессий. На обновление в личной жизни пока не стоит рассчитывать .

РЫБЫ

В целом благоприятная неделя. Вы можете приобрести новых друзей издалека, получить хорошие известия, сможете решить многие задачи. Это благоприятный период дел с общественными организациями и творческими людьми. Избегайте финансовых операций и не одалживайте никому деньги.

Индивидуальный прогноз можно получить только на консультации астролога, или Вы сами можете научиться составлять его.

Автор: Сычёва Наталья

Школа астрологии: https://vk.com/school_astrology