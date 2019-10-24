12-килограммовая щука и доверие граждан: капитан Александр Скрябин участвует в конкурсе «Народный участковый»

Рабочий день – круглосуточный. Всегда на связи. Выдернуть на работу могут ранним утром, когда все еще спят. Или ночью. Или оторвать от семейного ужина. Тот, кто идет работать участковым, прекрасно понимает, что себе ты уже принадлежать не будешь – придется всегда стоять на страже порядка. Причем, нередко сталкиваясь с опасными ситуациями. Участковый – это сотрудник, который должен знать все о том, что происходит на его участке.

В преддверии 17 ноября - Дня участкового уполномоченного полиции - уже несколько лет проводится конкурс «Народный участковый». Первые два этапа проходят в регионе. Третий – уже федеральный. От каждого региона участвует один кандидат. В этом году Кировскую область будет представлять капитан полиции Александр Скрябин.

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Александр Николаевич живет в поселке Олимпийский Куменского района. В январе пойдет тринадцатый год работы в структурах МВД. Оказалось, что в конкурсе капитан участвует не в первый раз.

- В 2012 году я тоже стал победителем регионального этапа, - говорит кировский «Народный участковый». – И как опытный участник уже могу сказать, что конкуренция с другими участниками очень сильная.

Перед тем, как прийти работать в УМВД, Александр Скрябин отслужил полтора года (с 1993 по 1995 год) в пограничных войсках.

- Начинал я служить в Хабаровском крае, а потом - Таджикистан и Дагестан, - вспоминает армейские годы Александр Николаевич. - Тогда как раз шла первая Чеченская кампания. Помню, как мы следили за событиями этой кампании, как брали Грозный.

Первое среднее профессиональное образование Александр Николаевич получил в техникуме города Нолинска, города в котором родился и вырос. Далее была «вышка» в Кировском филиале РАНХиГС. И только потом – служба в милиции.

- Влиться в профессию участкового было не очень сложно, - рассказывает «Комсомолке» капитан полиции. – С людьми работать нравится. Сложнее с бумагами — приходится писать множество отчетов.

ХОББИ – ОХОТА И РЫБАЛКА

Чтобы работа была в радость, нужно соблюдать одно правило: от нее нужно отдыхать. Александр Николаевич нашел для себя подходящее, а главное - полезное занятие: охоту и рыбалку. У него есть ружье, капитан состоит в обществе охотников. В основном «ходит» на зайцев и уток. К сожалению, в силу занятости он не может держать охотничью собаку – просто не выкроить свободного времени, чтобы заниматься с ней. Ведь пса требуется воспитывать, обучать и выгуливать. С рыбалкой гораздо проще – там четвероногий друг не нужен. Александр Николаевич любит как зимнюю, так и летнюю рыбалку. Его самый большой трофей - щука на 12 килограммов.

Что касается профессиональных достижений, Александр Николаевич получил медали второй и третей степени «За отличие в службе», имеются и другие поощрения.

У нашего героя двое детей: дочери 17 лет, сыну – 10. Девочку работа в полиции не прельщает, она мечтает стать ветеринаром. Такой выбор отец полностью поддерживает.

- Сын хочет быть «как папа», - улыбается наш участковый. - Но я бы ему посоветовал хорошо учиться и поступать в гражданский вуз на хорошую специальность.

КУРЬЕЗЫ СЛУЖБЫ

Работа участкового полицейского очень опасна. Неизвестно, чем может завершиться очередной вызов на какой-нибудь бытовой скандал. Поэтому, как признается Александр Николаевич, любой вызов ночью - это всегда стресс. Но нередко на службе случаются и курьезы.

- Летом 2015 года ко мне обратился житель поселка Речной с просьбой дать ему на время аккумулятор, так как ему хотелось покататься на мотоцикле, - вспоминает Александр Скрябин. - На его просьбу я ответил отказом, потому что водительского удостоверения он не имел, кроме того, я провел с ним профилактическую беседу о недопустимости нарушения ПДД. А на следующее утро ко мне обратился другой житель этого же поселка с заявлением о том, что у него украли аккумулятор. Вспомнив разговор накануне, я сопоставил факты, пришел к тому «просителю» и нашел пропажу. Так и раскрыл преступление.

Спорт Александру Николаевичу заменяет постоянная двигательная активность. Страсть к охоте вырабатывает выносливость и хорошо тренирует сердечно-сосудистую систему. Так что на благо общества капитан готов трудиться еще много лет.

ЗАПАЛ ЕСТЬ!

Александр Николаевич говорит, что хоть и был удивлен тем, что его выбрали в участники конкурса, но отнесся к этой новости сдержанно. Однако побороться за главный приз – служебный «УАЗ Патриот» - желание имеется. Участковый будет признателен, если жители района и области поддержат его кандидатуру.

Жители поселений, в которых работает Александр Николаевич, отмечают, что на него всегда можно положиться, он всегда доступен для вызова. Только за прошлый год «куменский Анискин» раскрыл 10 уголовных преступлений, рассмотрел 40 жалоб от населения.

- Самым главным достижением считаю доверие и уважение жителей обслуживаемого административного участка, поэтому в любой трудной жизненной ситуации я готов прийти на помощь гражданам - говорит Александр Скрябин.

ВАЖНО

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится девятый раз МВД России совместно с Издательским домом «Комсомольская правда». Третий финальный этап этого конкурса проводится на федеральном уровне: на портале информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда» с 1 по 10 ноября. Вы можете поддержать кировского кандидата и проголосовать за него на сайте kp.ru. Победитель получит от министра МВД России и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от новенького УАЗа «Патриот». Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве.