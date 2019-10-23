Ловись, рыбка, большая и маленькая: куда «бежит» рыба из водоемов Кировской области?

Реки - это про наш регион. Множество мелких и больших речек вместе с Вяткой образуют удивительную водную сеть. Разнообразие обитателей этой сети поражает воображение. Многие животные, обитающие в воде и возле нее, занесены в Красную книгу России. Однако в водоемах области остается все меньше и меньше ценных пород рыб. «Под прицелом» находятся осетры и стерлядь. И вымирание этих видов будет означать настоящую экологическую катастрофу.

«НЕСПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС»

Браконьерство в России - серьезная проблема. «Охотники» на рыб ставят сети в периоды, когда «жаберные» нерестятся. В период нереста они максимально уязвимы для отлова. Поэтому рыба в реках убывает в промышленных масштабах. Улов идет на продажу.

Удары по браконьерам наносятся с разных сторон. Так, в прошлом году правительство Кировской области ввело ограничения на рыбалку. За один день жителям региона позволено вылавливать не более пяти килограммов судака, пятьдесят штук раков, две стерляди и пять килограммов другой рыбы, которая не находится под охраной. Также в ноябре налоги за незаконный вылов редких пород рыбы выросли в 2-10 раз (в зависимости от объема улова). Это означает, что теперь любители порыбачить с размахом стали более осторожными и скрытными.

Подобные ограничения, конечно, полезны. Но надо понимать, что «воды» Кировской области патрулируют лишь шесть госинспекторов рыбоохраны. Им вверено в пользование всего лишь два транспортных средства, что очень сильно сказывается на мобильность службы. Инспекторы патрулируют водоемы Кирова, Вятских Полян, Малмыжа, Котельнича, Кирово-Чепецка.

БОРЬБА ЗА ПРАВА

Эксперты Кировского отдела Средневолжского теруправления Федерального агентства по рыболовству тщательно следят за 11 предприятиями области, которые являются потенциально опасными как для самих рыб, так и для среды их обитания. Все эти компании обязаны восполнять ущерб и пополнять рыбные запасы. Предприятия выпускают мальков тех видов, которых остается меньше всего: либо стерлядок, либо щучек, либо судаков. Таким образом предприятия смогли бы быстрее наладить численность рыбы. Но, как это всегда бывает, в любой инициативе есть подводные камни.

Во-первых, вятская стерлядь не «приживется» вместе с волжской или камской, ведь вятской стерляди в реках области очень мало.

Во-вторых, до промысловых размеров вырастает только 5% мальков. В нынешнем году в Вятку «уплывут» 145 тысяч мальков стерляди. Одна рыбка стоит 45,5 рубля. Это значит, что на всю рыбу у предприятия уйдет 6,6 миллиона рублей. Покупают они волжскую и камскую породу. Но выпускать в среднее течение Вятки эту рыбу нельзя, чтобы породы не смешивались с вятской стерлядью. Поэтому мальков и выпускают в низовья реки, откуда они уплывают в другие регионы.

- Ситуация действительно трагическая: мы теряем огромную популяцию стерляди и судака, - со ссылкой на члена профильного комитета Общественной палаты Кировской области Светлану Занько сообщает «АиФ»- Вятка». - Сейчас правительство региона ведет активную программу по развитию малого и среднего бизнеса, в рамках которой есть различные программы кредитования и по которой приходят деньги. Нужно выделить конкретное «рыбное» направление - принципиально важное, касающееся нашей продуктовой безопасности. На следующий год необходимо запланировать субсидии на развитие предприятий, занимающихся воспроизводством рыбы.

Эксперты говорят, что власти недостаточно серьезно относятся к проблеме «утечки» промысловой рыбы. Ключ к спасению ценных пород - привлечение предпринимателей Кировской области к увеличению популяции.