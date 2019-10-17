«Мы боремся не только с голодом, но и с предрассудками»: кировские волонтеры поделились опытом работы в пунктах бесплатного питания

Часто ли мы задумываемся, насколько мы равнодушны к судьбам других людей? Замечая бездомного на улице, хочется перейти на другую сторону, побыстрее проскочить мимо. И ведь мы точно знаем, уверены в том, что этот человек плохой, он сам «угробил» себе жизнь. Но представьте, если мы окажемся в такой же тяжелой жизненной ситуации. Без документов, без денег и крыши над головой, с пустым желудком. Именно для таких обездоленных людей в Кирове уже почти год действует организация волонтеров «Одиноких.NET». «Комсомолка» пообщалась с создателями проекта.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Два года назад создатели «Одиноких.NET» Екатерина и Елена задумались: сколько же еды просто так выкидывается? Особенно в новогодние каникулы, когда праздничный стол «подъеден» чуть меньше, чем наполовину. Это не только лишняя трата денег, но и еще и кощунство в отношении тех, кому эта еда помогла бы банально выжить. В конце прошлого года волонтеры окончательно решили, что хотят кормить бездомных людей, пенсионеров и малоимущих. Они поездили по разным площадкам по предоставлению бесплатного питания в Кирове. Нашли человека, который проконсультировал их о том, как лучше начать действовать. Он и показал им это место - на Филейке, у пункта приема картона. Там было много бездомных и пенсионеров. Деньги от сданного картона - вот их единственный источник дохода и средства к существованию. В этом месте Екатерина и ее мама открыли первую раздачу еды. Дело постепенно двигалось.

- У нас было шесть человек в первый раз, потом стало восемь, двенадцать, - говорит Екатерина. - Сейчас уже 32. А летом в Коминтерне был рекорд - пришло 49 человек.

Проблему бездомных в обществе словно игнорируют. Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym

ТРУД, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЙ УВАЖЕНИЯ

У проекта есть три точки с раздачей, все они находятся по разным адресам. Поэтому и трудиться требуется в три раза усерднее. Нужно не только приготовить пищу, но еще развезти ее и встать на раздачу. Чтобы оптимизировать работу, решено было организовать две очереди за едой. Одна очередь - на горячую пищу, вторая - на чай и добавку (если добавка осталась). Удивительно, что летом спрос на бесплатное питание остается высоким, как и в холодные времена года. А может быть и больше. В меню есть первое и второе - суп и каша из риса или гречи с тушенкой, а также чай с хлебом и выпечкой. Бывает, что угощают горячими блинами.

Тех, у кого нет жилья, кормят первыми. Волонтеры стараются оказать заботу всем в равной степени. В «Одиноких.NET» предоставляют только питание. Но если люди приносят одежду, то раздают и ее. Очень востребованы обувь и верхняя одежда с шапками. Добровольцы планируют выбить уголок, где бездомные могли бы принять душ и подстричься. Но и это еще не все.

- Двоим помогли получить паспорт, медицинские страховки, полис, СНИЛС, - вспоминает волонтер Елена.

В Кирове уже есть три точки, где люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации могут получить помощь. Фото: vk.com/pomoshchbezdomnym

ПОМОЧЬ БОРОТЬСЯ С ПРЕДРАССУДКАМИ

Екатерина говорит, что в России стыдно быть бездомным. Если даже человек смог начать жизнь заново, восстановиться как личность, то все равно жить с осознанием своего прошлого будет очень сложно. В среднем стаж бездомности в России - 7 лет и 7 месяцев. То есть, с момента потери дома, работы и документов до реабилитации человека проходит такой промежуток времени. При этом постоянные стрессы и жизнь под открытым небом могут нарушить его физическое и моральное здоровье. Получается что-то вроде посттравматического стресса.

- В Париже, когда человек оказывается на улице, его быстро подхватывают разные волонтерские организации, кто-то занимается восстановлением его документов, кто-то помогает ему найти работу, кто-то ищет ему жилье, кто-то еду дает, - сравнивает волонтер стаж бездомности в России и во Франции. - Это могут быть абсолютно разные организации. Через 7-8 месяцев они возвращают человека обратно в общество. При этом психика не успевает нарушиться.

Проблема видна сразу, потому что ее как бы и нет. То есть, люди не хотят замечать бедность, бездомных. Аргумент здесь у всех один - бездомным нравится их положение. Однако дромомания (желание вести скитальческий образ жизни – Ред.) встречается лишь у 3-4% бродяг. Для остальных такая жизнь - это мучения и страдания. А как быть с тем, что на работу не берут без прописки, стажа или еще каких-то документов? А если человек нетрудоспособен? Еще один стереотип в адрес людей, потерявших кров, - их массовый алкоголизм. Как это ни печально, но алкоголь может стать для них единственным способом согреться. Русские люди не привыкли что-то отдавать, они привыкли получать. Может быть, именно поэтому обездоленные люди в нашей стране - табуированная прослойка общества?

КАК МОЖЕТ ПОМОЧЬ БЕЗДОМНЫМ ЛЮБОЙ КИРОВЧАНИН

Организация волонтеров помогла составить «Комсомолке» список из продуктов, которые больше всего нужны пунктам раздачи пищи:

1. Сахар.

2. Чай заварочный.

3. Крупы (рис и греча).

4. Тушенка.

5. Растительное масло.

6. Овощи (картофель, морковь, лук).

Кроме продуктов, добровольцам всегда необходимы марлевые повязки и перчатки.

ВАЖНО

Любую информацию о том, как стать волонтером, куда можно прислать свою помощь, можно узнать в группе ВК «Одиноких. NET»

Пункты выдачи бесплатного питания находятся по следующим адресам:

1. Понедельник, 19.00, ул. Дзержинского, 56.

2. Среда, 19.00, Коминтерн площадь, ж/д переезд.

3. Четверг, 13.00, ул. Горького, 67 (арка).