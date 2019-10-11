Афиша мероприятий на 12 и 13 октября 2019 года в Кирове: панк-рок, девчонки, джаз, трибьют «Linkin Park» и Денис Майданов

«ЖЕНСКИЙ ПАНК» ВРЫВАЕТСЯ В ГОРОД

Музыкальный коллектив «Кис-кис» состоит из двух участниц - барабанщицы Алины Олешовой и вокалистки Софьи Сомусевой. Басист и гитарист остаются анонимными, но участницы группы говорят, что это их хорошие друзья. Девушки стали популярными благодаря «стебным» песням и клипам, которые отражают всю молодежную культуру. Мощный звук, атмосфера легкости и свободы, близкие молодому поколению тексты ждут вас на концерте «Кис-кис».

Где: «Конструктор-Практик»

Когда: 12 октября, 18.00

Стоимость билета: 700 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

«НАЧИСТОТУ О ДЖАЗЕ»

А для любителей более спокойной и вдумчивой музыки выступит вятский джазовый исполнитель и виртуоз фортепиано Станислав Хусаинов. Концерт пройдет в пространстве двух новых выставок: «100 лет художественного образования в Вятке» и «Петр Серкин. Вятка +». Живое выступление джазмена напомнит всем кировчанам о том, что вятская земля полна талантливыми людьми.

Где: Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых, выставочный зал

Когда: 12 октября, 16.00

Стоимость билета: от 100 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ТРИБЬЮТ «LINKIN PARK»

Все поклонники легендарной рок-группы уже в эту субботу смогут вновь услышать знакомые риффы, мелодии и мотивы. Ведь в Киров приезжает кавер-группа «Pure». Музыкальный коллектив образовался в марте 2018 года. Первый концерт они дали в честь дня рождения ушедшего от нас Честера Беннингтона. Фанаты оценили такой труд кавер-команды, и теперь группа вышла на достаточно серьезный музыкальный уровень, чтобы отправиться в тур по всей стране. Киров ребята, конечно же, объезжать не стали. Двухчасовая программа состоит из любимых хитов группы «Linkin Park».

Где: «Пивная», улица Блюхера, 63.

Когда: 13 октября, 18.00

Вход: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

КОНЦЕРТ ДЕНИСА МАЙДАНОВА

Дениса Майданова в стране любят многие: есть что-то цепляющее в его песнях. Артист регулярно появляется на фестивалях, концертах, участвует в благотворительных акциях. Исполнитель играет в таких жанрах как рок, бардовская песня, шансон и патриотическая песня. Он удостоен многих музыкальных наград и премий, надо сказать, весьма заслуженно. Лирика певца понятна каждому, он не заигрывает со сложными образами. Взамен исполнитель предлагает слушателю прекрасный музыкальный опыт, играя на струнах души. В эти выходные певец исполнит свои хиты.

Где: ДК «Родина»

Когда: 13 октября, 18.00

Стоимость билета: 1300 - 2300 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

В ВОСКРЕСЕНЬЕ КИРОВ «ПОНЕРВНИЧАЕТ»

Группа «Нервы» - одна из самых востребованных в наступившем концертном сезоне. Они активно гастролируют по России, Украине, Белоруссии и Прибалтике. Уже восемь лет «Нервы» не теряют популярность. Их альбомы хорошо продаются, билеты на концерты раскупают фанаты, группа снимает клипы и выпускает синглы. В Киров «Нервы» приедут с новым альбомом.

- «Слэм и депрессия» - это коллаборация прошлого с будущим. Это и новые треки, и старые, но в свежей музыкальной обработке, - рассказывает вокалист группы «Нервы» Женя Мильковский. - Мы исполним идеальную программу, наработанную бесконечными турами, выберем самое лучшее и самое актуальное.

Где: GAUDI

Когда: 13 октября, 19.00

Стоимость билета: 1300-3000 рублей

Возрастной рейтинг: 12+