2019-10-11T12:38:10+03:00
Происшествия

Погибший стюард из Кирова преподавал в университете

До карьеры бортпроводника он вел лекции в одном из ВУЗов
Илларион СКУРАТОВ
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Молодой человек любил путешествовать, вероятно, поэтому он выбрал себе профессию бортпроводника. Фото: соцсетиМолодой человек любил путешествовать, вероятно, поэтому он выбрал себе профессию бортпроводника. Фото: соцсети
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Утром 9 октября в одной из квартир Химок были обнаружены тела 29- и 27-летнего молодых людей. По предварительным данным, оба скончались от передозировки наркотиками.

ОЧЕРЕДНАЯ ВЕЧЕРИНКА?

Молодые люди познакомились около двух лет назад. Оба переехали в Москву - один из Башкирии, второй - из Кирова. Как сообщает kp.ru со ссылкой на знакомых ребят, общаться они стали на работе. Оба стали бортпроводниками одной из российских авиакомпаний.

Молодые люди даже съехались и стали снимать одну квартиру на двоих. Там они довольно часто собирали знакомых и друзей. Подробности таких вечеринок теперь вряд ли можно узнать.

Однако источники из правоохранительных органов сообщили, что утром, когда нашли тела, в квартире обнаружили белый порошок, расфасованный по пакетам. Его отправили на химическое исследование.

Если верить записям в социальных сетях, кировчанин имел пристрастие к запрещенным веществам. Последней записью в его блоге стали слова об «аптечке отходосной». За полгода до смерти молодой человек писал: «Оправдать себя всегда можно. Но нужно ли?». Эти слова могут иметь прямое отношение к его образу жизни.

РАБОТАЛ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Студенты одного из кировских ВУЗов, узнали в погибшем стюарде своего бывшего преподавателя. Еще до того, как стать бортпроводником, он работал в университете. Студенты помнят его по лекциям социологии, на которых он не только давал знания, но и рассказывал о путешествиях. Кроме того, молодой человек увлекался изучением языков: английского, немецкого и французского. Многие студенты искренне радовались, когда он стал бортпроводником.

Завершив преподавательскую карьеру в Кирове, он отправился в Москву. Молодой человек в соцсетях часто публиковал фотографии из тех городов, где успел побывать, будучи стюардом: Париж, Берлин, Токио и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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