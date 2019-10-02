2019-10-02T17:58:48+03:00
Происшествия

Погода на октябрь 2019 в Кирове: Внимание, снег!

«Комсомолка» узнала, будет ли начало октября теплее, чем конец сентября
Олег ЛЯЛИН
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Снег можно будет увидеть уже в октябреСнег можно будет увидеть уже в октябреФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К сожалению, или к счастью для кого-то, осень вступила в свои полные права: на улице сыро, холодно, а темнеет очень рано. И, похоже, жителям области придется надевать непромокаемую обувь, желательно с теплым вязаным носком. Ведь в конце недели область ждет мокрый снег.

А КАК ВСЕ ХОРОШО НАЧИНАЛОСЬ…

Начало недели в области начнется с потепления. Оно установится благодаря движению высотного антициклона над Южным Уралом, по «бокам» которого будут поступать волны теплого воздуха с Черного моря. Тропический воздух сможет прогреть южную часть Кировской области до +20 градусов. Если прогноз подтвердится, в регионе может быть зафиксирована самая высокая температура в октябре за последние семь лет.

Потепление продлится недолго. Уже 5 октября ночью через область пройдет холодный фронт, который на выходные «подморозит» всех жителей региона. Но обо всем по-порядку.

В среду, 2 октября, днем воздух прогреется до +10...+14 градусов. На небе зависнут облака, через которые иногда будет проглядывать солнце. Дождливая ночь сменится относительно сухим днем, но вечером может снова «закапать».

А вот уже в четверг с юга к нам в область «занесет» тропический воздух. Температура тропической, конечно, не станет, но в южных районах ожидается потепление до +16. Днем из-за облачности и обложных осадков в северной половине будет всего +6…+10 градусов.

Четвертого октября Кировская область может попасть в теплый сектор юго-западного циклона. Днем облачность уменьшится, температура возрастет до +13...+18 градусов тепла. Однако уже вечером в области начнет «работать» холодный фронт.

ТАКОЙ СЕБЕ «УИК-ЕНД»

Насколько в Кирове и районах будет тепло на выходных - зависит от траектории холодного фронта. Пока что прогноз очень пессимистичный: похолодание от +3...-2 градусов ночью, сильные осадки в виде дождя. Они перейдут в мокрый снег. Честно говоря, хотелось бы видеть первый снег немного другим - мягким, легким и пушистым.

- На следующей неделе у нас будет преобладать холодная, но относительно сухая погода с температурой воздуха примерно на 3-6 градусов холоднее климатической нормы, - пишут в паблике «Любительская метеорология в Кирове». - Однако в случае изменения траектории перемещения циклонов в Кировской области возможен снегопад и даже ледяной дождь.

ПЕРВЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ СНЕГ

Метеорологи-любители говорят, что долгосрочный прогноз на весь октябрь не определен до конца. Крупных метеоаномалий ждать не стоит, да и в целом температура сильно не отклонится от нормы. В этот период можно ожидать формирования снежного покрова. Сугробы не гарантируются, но в октябре, вероятно, глазам придется привыкать к новой цветовой палитре. Метеорологи прогнозируют, что первый «серьезный» снег выпадет 8 или 9 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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