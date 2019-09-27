Афиша мероприятий на 27 и 28 сентября 2019 в Кирове: фестиваль фантастического кино, концерт стэндапера и путешествие по театру

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ АСТРОФИЗИКАМИ

Жители города на выходных смогут узнать немного больше о том, что происходит в космосе. Музей Циолковского приглашает всех в свой интерактивный зал. С помощью современных технологий кировчане своими глазами увидят, как происходило образование кратеров на Луне, чем отличается пропеллерный двигатель от реактивного, как возникают водовороты, как образуются облака и многое другое.

Где: Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики, Преображенская, 16

Когда: 28 и 29 сентября, 10.00

Стоимость билета: до 100 рублей

ЗАЙТИ ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРА

Если вы чего-то не знали о Вятском театре середины XIX века, то у вас есть отличная возможность исправить это. Кировский Драмтеатр на этих выходных дарит возможность посмотреть на развитие театрального дела в нашем городе. На мероприятии всех посетителей ждут фотографии, портреты и афиши того времени, гримерки и предметы аристократического быта, костюмы и декорации.

Где: Кировский драматический театр, Московская, 37

Когда: 28, 29 сентября, 15.00

Стоимость билета: до 100 рублей

ПОСМЕЯТЬСЯ ОТ ДУШИ

На этих выходных Киров посетит «самый интеллигентный комик» проекта «Stand Up» на ТНТ. На своих концертах этот артист выступает не только в качестве спикера. В любой момент шоу он может взяться за гитару или сыграть на фортепьяно. Зрителей сольного концерта Ивана Абрамова ожидает неповторимый микс из ярких образов, знакомых ситуаций, тонкого юмора и музыкальных импровизаций.

Где: ДК «Родина», Гайдара, 3

Когда: 28 сентября, 19.00

Стоимость билета: 1500 - 2700

ОКУНУТЬСЯ В БУДУЩЕЕ

Фестиваль короткометражек «Грани будущего» продолжается. Зрителям будут показаны двенадцать лучших фантастических фильмов на тему грядущего будущего. Андроиды, путешествия во времени, читающие мысли телефоны, и другие научно-фантастические вещи - вот что ожидает всех, кто придет на этот кинопоказ.

Где: Галерея Прогресса, Горького, 5

Когда: 28 сентября, 18.00

Стоимость билета: 200 - 250 рублей

ПОСМОТРЕТЬ ПЬЕСУ О ПЕРСОНАЖАХ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА

Драматург из Екатеринбурга Дарья Уткина написала пьесу для детей об Иване - богатырском сыне, опираясь на традиции русских народных сказок. В прочтении автора все герои становятся понятнее, ближе к зрителю. При этом сохраняется главное - то, за что мы любим русские народные сказки: волшебная атмосфера, опасные приключения, безграничная мудрость и лукавая, с прищуром, улыбка наших предков, создавших и сохранивших огромный пласт народной культуры.

Где: Театр на Спасской, Спасская, 17

Когда: 28 сентября, в 11.00 и 14.00, 29 сентября 11.00

Стоимость билета: до 250 рублей