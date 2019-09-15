2019-09-20T16:10:52+03:00
Общество

Зима близко: байкеры «Ордена Севера» торжественно закрыли мотосезон

Самая большая мотоколонна прокатилась по городу
Поделиться:
Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»
Изменить размер текста:

200 мотоциклов и более 800 человек закрыли мотосезон в Кирове. 14 сентября байкеры мотоклуба «Орден Севера» и их друзья весело и дружно праздновали закрытие мотосезона в Кирове. На праздник, который проходил на площадке у мото- и автосалонов на Производственной, 24б, съехались более 250 мотоциклов, география гостей - от Дальнего Востока и Казани до Уржума и Вятских Полян.

Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

Всех объединила любовь к мотоциклам и путешествиям. Выступали кировские рок-группы и звучали поздравления от гостей нашего города.

Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

Параллельно с этим проходил тест-драйв новых моделей мотоцикла «Урал», которые специально приехали на закрытие мотосезона в Кирове прямо с завода! Огромные пикапы и мото трайк вызвали особый интерес гостей.

Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

Кульминацией праздника стал проезд колонны из 150 мотоциклов к Спасскому Собору, где участники мотопробега сделали общую фотографию на память. Вечером более 800 человек собралось на посвященную закрытию сезона вечеринку в клубе «Гауди». Вместе с Петром Погодаевым и группой «Солнцемай» песни Виктора Цоя хором пел весь зал! Праздник удался!

Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Степашин - об освобождении актера Устинова: Правоохранители исправили свою ошибку. А Павел пусть лучше играет на сцене и вспоминает службу в Росгвардии
Об этом экс-премьер, бывший глава МВД и Минюста заявил нашему обозревателю Александру Гамову [видео]
Новости 24
В Кирово-Чепецке из-за сильного запаха аммиака собиралась комиссия по ЧС
Дороги Кировской области размещены на интерактивной карте нацпроекта
В Кирове прошло обсуждение перспектив регионального бизнес-сообщества
В Слободском районе высадили 60 тысяч саженцев сосны на 24 гектарах пустыря
В Слободском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
В Лянгасово открыли обновленный сквер с памятником погибшим воинам-землякам
Президент России Владимир Путин одобрил целевую модель развития компании «Россети» до 2030 года
В Кировской области под суд пойдут два поджигателя
В Омутнинском районе пропавший охотник скончался на руках поисковиков
Теплая суббота и дождливое воскресенье: какой будет погода в Кирове на выходные
В Октябрьском районе пройдут сплошные проверки
И вкус меняется не в лучшую сторону
«Десерт» для всех!
Летом были трудоустроены 1589 школьников из Кирова
Большая проблема маленького пожара: В Котельниче 1,5 часа не было света
Прокуратура заставляет администрацию Кирова снести 16 аварийных домов
Директору «Вяткасвязьсервиса» присудили штраф за пропавшие у кировчан льготы на коммуналку
В Удмуртской Республике стартовал проект цифровой модернизации городских диспетчерских пунктов «Россетей»
В Слободском банк почти 1,5 года начислял пенсионеру пени за погашенный кредит
Энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обучают школьников основам электробезопасности
Прокуратура заставила заплатить в бюджет украденные кировчанином 1,6 миллиона
В Кирове дано распоряжение о немедленном начале отопительного сезона
Десять призывников из Кирова пойдут служить в Президентский полк
Кировский поисковый отряд «Рубеж» съездил в экспедицию, посвященную юбилею «Братскгэсстроя»