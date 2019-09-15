Зима близко: байкеры «Ордена Севера» торжественно закрыли мотосезон

200 мотоциклов и более 800 человек закрыли мотосезон в Кирове. 14 сентября байкеры мотоклуба «Орден Севера» и их друзья весело и дружно праздновали закрытие мотосезона в Кирове. На праздник, который проходил на площадке у мото- и автосалонов на Производственной, 24б, съехались более 250 мотоциклов, география гостей - от Дальнего Востока и Казани до Уржума и Вятских Полян.

Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

Всех объединила любовь к мотоциклам и путешествиям. Выступали кировские рок-группы и звучали поздравления от гостей нашего города.

Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

Параллельно с этим проходил тест-драйв новых моделей мотоцикла «Урал», которые специально приехали на закрытие мотосезона в Кирове прямо с завода! Огромные пикапы и мото трайк вызвали особый интерес гостей.

Фото предоставлено мотоклубом «Орден Севера»

Кульминацией праздника стал проезд колонны из 150 мотоциклов к Спасскому Собору, где участники мотопробега сделали общую фотографию на память. Вечером более 800 человек собралось на посвященную закрытию сезона вечеринку в клубе «Гауди». Вместе с Петром Погодаевым и группой «Солнцемай» песни Виктора Цоя хором пел весь зал! Праздник удался!