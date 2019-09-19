217 на 100 тысяч: в кировском Минздраве заявили о среднероссийском уровне смертности от онкологии

На заседаний Общественной палаты, проходившем на этой неделе, подняли один из злободневных вопросов, касающихся ситуации по онкологическим заболеваниям.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Показатель смертности от онкозаболеваний в области на 2019 год - 217 человек на 100 тысяч населения. Регион, по заверениям Министерства здравоохранения, по этому показателю находится на среднероссийском уровне. В прошлом году смертность составила 236 человек на 100 тысяч населения. Врачи прогнозируют дальнейшее снижение смертности. План по диспансеризации населения выполнен на внушительные 47%. А общая пятилетняя выживаемость при онкологии повысилась на 1-2%. В масштабах области это большой успех.

Откуда появился такой качественный сдвиг? Со слов заместителя министра здравоохранения региона Екатерины Видякиной, этому способствовали следующие факторы:

1. Стимулирование специалистов дополнительными средствами за диагностику рака.

2. Закупка нового оборудования.

3. Открытие дневных стационаров.

ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМЫ

На заседании коснулись самых важных проблемных вопросов. Обсудили не только онкологические заболевания, но и другие острые темы. Например, время на прием у врача. Общественники уверяют, что к ним поступают жалобы как от пациентов, так и от самих медработников. 12 минут на прием одного человека - мало. За это время нужно успеть осмотреть пациента, занести данные в электронную историю болезни и дать рекомендации по лечению.

Также активно обсуждали гуманное отношение к пациентам. Заботу и внимание к больным должны проявлять как врачи в хосписе, так и родственники дома.

- В районах сталкиваемся с такими пациентами, для которых лучше будет паллиативная помощь. Они не хотят далеко отрываться от родных, - объяснила Екатерина Эдуардовна.

ПОЧЕМУ НЕ ДОВЕРЯЕМ ДОКТОРАМ?

На заседании главврач Перинатального центра Николай Семеновский назвал три основные причины высокой смертности от рака:

1. Некачественная диагностика.

2. Нехватка медицинского оборудования.

3. Неорганизованность медслужбы.

- Только за прошедший год в стране заведено около 6,5 тысяч уголовных дел против медицинских работников. В хирурги идти никто не хочет, в анестезиологи идти никто не хочет, - высказался Николай Владимирович. - В 95% случаев операция проходит успешно, но остальные 5% умирают. И главная проблема в том, что люди замечают только эти 5%. Вот из чего складывается полнейшее недоверие к медработникам.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Ключевое решение заседания - обязательное прохождение диспансеризации всеми жителями области раз в год. Информировать людей обязаны не главные врачи районных и городских больниц, а местная власть. К такому выводу пришли на заседании.