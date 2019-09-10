Год после премьеры: интересные факты о фильме, снятом в Кирове

13 сентября исполнится ровно год, как состоялась премьера этого фильма. Большую его часть сняли в Кировской области, поэтому в нашем регионе он стал одним из самых посещаемых. Корреспондент «Комсомолки» пересмотрел фильм и нашел в нем кадры, которые могут быть знакомы многим кировчанам.

В фильме «засветились» наши больницы, школы и дома. Фото: Кадры из х/ф «Временные трудности»

РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА

Режиссером «Временных трудностей» стал Михаил Расходников. Он признался, что Киров был выбран осознанно, поскольку по сценарию действие должно происходить в северной российской провинции, а наш город для этого очень подходит. Дух советского времени сохранился во многих постройках и, что более важно, в интерьерах квартир, школ и больниц.

Для команды съемки в лесу были одними из самых сложных и необычных. Фото: Кадры из х/ф «Временные трудности»

Кроме того, сцены в лесу и на болоте могут показаться до боли знакомыми. Ведь они тоже сняты на территории нашей области.

АКТЕРЫ-ЗЕМЛЯКИ

Звездой картины стал Иван Охлобыстин. Вместе с ним на съемки в Киров приезжали и другие именитые актеры. А вот людей для массовки и некоторых эпизодических ролей подбирали уже в Кирове.

Дети из нескольких кировских студий проходили кастинг. Сначала их фотографии и короткие видеоролики отправляли режиссеру, а затем руководитель проекта прибыл в город. Здесь уже был проведен итоговый отбор. Дети сыграли роли хулиганов, чешских пионеров и одноклассников главного героя.

Квартира семейства тоже кировская. Ее выбирали долго и тщательно: создателям нужен был «дух времени». Фото: Кадры из х/ф «Временные трудности»

Первый день съемок прошел 1 мая 2017 года. Тогда же появились первые фотографии со съемочной площадки. Оказалось, что еще одной кировчанке удалось сыграть в эпизодической роли. Ведущую актрису «Театра на Спасской» Елену Васильеву пригласили буквально за несколько дней до начала съемок. Она исполнила роль знахарки. Для того, чтобы полностью соответствовать «духу времени», Елене даже пришлось снять гель-лак с ногтей.

Елену Васильеву пригласили на эпизодическую роль незадолго до начала съемок. Фото: предоставлено Еленой Васильевой

ЗНАКОМЫЕ МЕСТА

Как признались создатели фильма, большая часть съемок проходила именно в Кирове и его окрестностях.

Местные жители смогут увидеть знакомые локации: жилые дома в исторической части города, школу № 58, перинатальный центр, машиностроительный завод «1 Мая» и станцию Киров-2.

Во время съемок на заводе продолжались работы. Фото: Кадры из х/ф «Временные трудности»

САМЫЙ ПОСЕЩАЕМЫЙ

По данным ЕГАИС (единая государственная автоматизированная система), «Временные трудности» стал одним из самых кассовых в регионе. Общие сборы фильма в Кировской области составили порядка трех миллионов рублей, что составило 3% от всех сборов картины. И это при том, что обычно на наш регион приходится только 0,5%. Кстати, в период проката фильм успели посмотреть порядка 16 тысяч человек.