«Лучше с ней не вступать в контакт»: кировчанку пытались развести на деньги при помощи фотомонтажа

Кто из людей безгрешен? Большинство из нас хотят жить с чистой, так сказать, незапятнанной репутацией. Мошенники, обладающие минимальными познаниями в социальной инженерии, прекрасно это понимают. А потому давят на самых уязвимых в эмоциональном плане - девушек.

«АВТОР У ТЕБЯ В ДРУЗЬЯХ!»

В редакцию «Комсомолки» обратилась девушка: ее пытались обмануть. Забегая вперед, стоит отметить, что у мошенников ничего не получилось. Вот только осадочек остался. Да и мысли тоже: «Ведь эти люди могут обмануть кого-то другого».

Ситуация разворачивалась за считанные минуты. Но злодеи (или злодей) явно готовились.

Кировчанке прислали вот такой поддельный скриншот. Фото: соцсети

Нашей читательнице (назовем ее Алиса) некая Анастасия, которая представилась администратором одной из групп (имя, очевидно, вымышлено), написала сообщение в соцсети. Посыл был ясен и очевиден: молодой человек, который приходится другом (а скорее, бойфрендом) Алисы, предложил к публикации пост в группе. Паблик этот непростой - там, если в двух словах, парни делятся впечатлениями об отношениях (зачастую - на одну ночь) с девушками. Автор в предложенном посте в красках описывает всю непривлекательность общения с Алисой.

Администратор группы Анастасия убеждает, что публиковать ничего не будет: якобы нарушаются какие-то правила группы. А дальше в дело вступает желание оскорбленной узнать, кто же тот негодяй, что хочет опорочить доброе имя девушки? «Администратор» предлагает за символическую плату выдать имя подлеца. И даже скидывает номер банковского счета.

С «администратором» группы состоялся довольно занимательный диалог, который выглядит как вымогательство. Фото: соцсети

К счастью, Алиса не потратила своих сбережений на ужин мошенника - образумили подруги, которым девушка догадалась позвонить. Они даже провели мини-расследование: выяснили, что номер счета неименной, группы вовсе не существует, а также нашли следы фотомонтажа на скриншотах, присланных «админом».

ЗАЯВИТЬ В ПОЛИЦИЮ И РКН

В этом случае для потенциальной жертвы мошенников все закончилось хорошо. Разве что нанесен моральный ущерб, да и действия той самой Анастасии вряд ли можно назвать правомерными.

- Как видим, поступило предложение разгласить персональные данные за плату, что уже само по себе незаконно, - пояснил кировский юрист Ярослав Михайлов. - Кроме того, усматривается либо вымогательство, поскольку просили деньги за нераспространение унижающей достоинство этого человека информации, либо мошенничество (в данном случае, поскольку деньги не перечислены, покушение на мошенничество).

В любом случае правозащитник советует обратиться с заявлением в полицию и Роскомнадзор. Первые помогут найти злоумышленника и наказать его через суд, а вторые заблокируют ресурс, распространяющий подобную информацию (страничку «администратора»).

Как отметил юрист, найти человека, занимающегося таким видом незаконного обогащения, нетрудно. Вот только преступный умысел доказать сложно. Но даже если злоумышленника вычислят и постучат в дверь квартиры, это может охладить его пыл и заставит задуматься над своим поведением.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Разводилы» пытаются нажиться разными способами. Ежедневно новостные ленты пестрят практически однотипными сообщениями: «Женщина потеряла деньги, пытаясь купить...», «Мужчину обманули во время покупки в интернете». Возможны любые вариации на самые разные темы. Вот, например, недавно в полицию обратился 44-летний житель Кирова. В поисках магнитолы для своего авто он листал страницы популярного сайта бесплатных объявлений. Нашел подходящий товар. Правда, продавец находился в Екатеринбурге, поэтому перед отправкой он попросил внести предоплату - четыре тысячи рублей. Кировчанин перевел деньги, а екатеринбуржец отправил ему фотографию чека об отправке посылки. Мужчина так и не дождался автомагнитолы. Как сообщают в УМВД России по Кировской области, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, подозреваемого ищут.

Таких аферистов находят - силовики уже отработали некоторые методы. Вот только новые схемы обмана все равно продолжают появляться.