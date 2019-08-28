«Водоканал» потратил четверть кредитного лимита за первый месяц работы

Вокруг несостоявшейся концессии расплодилось множество слухов и даже теорий заговоров. Директор МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин рассказал о том, что сейчас происходит с организацией.

«МИЛЛИАРДНЫЙ» КРЕДИТ

Огромный заем у банка оказался преувеличенным в пять раз. Об этом говорилось уже давно. На самом деле у организации была договоренность о кредитной линии в размере 200 миллионов рублей - для начала работы.

- Нам бы никто не дал такой большой кредит - годовая выручка предприятия всего лишь 1,5 миллиарда, - отметил Ухин.

Руководитель предприятия считает, что эти средства не будут полностью истрачены, хоть и за первый месяц работы пришлось потратить порядка 50 миллионов: закупка нового компьютерного оборудования, оформление техники в лизинг. Организации пришлось закупать мебель, спецодежду работникам и т. д. Кроме того, август будет бездоходным месяцем, поскольку выплаты клиентов будут начислены только в сентябре. Но работникам нужно платить зарплаты. Кредит как раз «выручит».

Еще одним подтверждением того, что кредит на миллиард не дал бы ни один банк, служит наличие другой задолженности. У «Водоканала» есть кредит на 40 миллионов рублей. Из-за него в мае даже замораживали счета. К августу компания оплатила половину долга. Оставшаяся часть будет погашена в ближайший год.

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ - БЕСПЛАТНЫЙ

Новость о том, что в сентябре кировчанам придут «нулевые» платежки, распространилась быстро. Но это вовсе не значит, что за воду и водоотведение не придется платить. В надежде на честность жителей «Водоканал» решил пойти на некоторые шаги навстречу кировчанам.

Во-первых, «нулевые» платежки будут. Их даже распечатают на бумаге «особенного» цвета (пока не ясно, какого, но скорее всего, розового). В них укажут, что потребитель не предоставил сведения о показаниях счетчика. Как заявил, Ухин уже к 10 сентября будет ясно, сколько кировчан не передали эту информацию. Исходя из этого будет выбрана дальнейшая стратегия поведения.

Кстати, по одному из федеральных законов, в случаях, если потребители не передают показания, их должны рассчитывать по общему тарифу (что обычно выходит дороже).

Во-вторых, новым абонентам до конца 2019 года не будут начислять пени. Это сделано также по взаимной договоренности «Водоконала» и администрации города.

Весь сыр-бор с «нулевыми» квитками произошел из-за того, что база данных потребителей требует актуализации. Это произошло из-за того, что часть данных была утрачена. Как и почему это произошло до сих пор остается загадкой.