2019-08-23T14:18:10+03:00
Недвижимость

Жители и организации Кировской области задолжали за отопление 4,3 млрд рублей

Ресурсники ведут подготовку к предстоящей зиме
Евгений ДЕМИХОВ
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Начало отопительного сезона приближается - подготовка к нему идет все активнееНачало отопительного сезона приближается - подготовка к нему идет все активнееФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики могут ошибаться в своих прогнозах, да и погода порой бывает совсем непредсказуемой. Но тот факт, что зима в Кировскую область обязательно придет, сильно никого не удивит. Поэтому, перефразируя известную поговорку, в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области сани (вернее, запасы топлива) начали готовить еще с лета.

«СЛОЖНЫЕ» РАЙОНЫ

Это ежегодная работа, по которой давно отлажены все механизмы. Судя по отчетам Министерства, к последней декаде августа область будет на 90% готова к наступлению холодов. А это значит, что люди вовремя получат тепло. Однако оставшиеся 10% продолжают вызывать опасения.

- Все муниципальные образования, где ситуация остается сложной, остаются на особом контроле, - отметил замминистра энергетики и ЖКХ Кировской области Сергей Мосин. - В их числе Богородский и Верхнекамский районы, ЗАТО Первомайский, город Вятские Поляны.

В Первомайском, например, идет реконструкция котельной. Там устанавливают необходимое оборудование. Инвесторы убеждают, что все будет готово к срокам. С отоплением тоже не должно возникнуть проблем. На первое время будет использоваться «местное» топливо - щепа и опил. К следующему сезону закупят что-то более теплоемкое.

Еще одним из проблемных районов был Верхнекамский. А точнее - поселок Лесной. Но там тоже вовсю кипит работа: идет ремонт теплосети.

Кстати, чиновники заявили, что в некоторые населенные пункты, где проходят пути РЖД, уголь смогут доставлять на поездах. По этому поводу состоялась встреча с представителями транспортной организации и были заключены определенные договоренности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

25 миллионов квадратных метров жилого фонда (из 34,5) готово к отопительному сезону

995 котельных (69,5%) уже могут приступить к работе

43,2% запасов каменного угля подготовлено к отопительному сезону

56,2% - запасов топочного мазута подготовлено к отопительному сезону

640,5 миллиона рублей субсидий получат ресурсоснабжающие организации из областного бюджета

4,3 миллиарда рублей - задолженность населения и компаний перед ресурсниками за поставку тепла за четыре года

1,25 миллиарда рублей из этих денег - долг населения

64,2 миллиона рублей приставы взыскали с должников

НАПОМНИМ

Отчеты Министерства вселяют уверенность в завтрашнем дне и светлом будущем. Бесспорно, работа ведется, люди из года в год получают тепло. Не обходится, конечно, без недовольных: у кого-то посреди зимы на день-два отключат отопление, где-то отопительный сезон задержат на неделю-другую. Но в целом прогресс есть.

Однако жителям Речного сельского поселения, что в Опаринском районе, вряд ли будет легко поверить в это светлое будущее. Неподалеку расформировывают исправительную колонию. А она, между прочим, была тем самым поставщиком тепла (а еще воды) для 300 местных жителей. Пока установлен «шаткий баланс»: часть исправучреждения, которая обслуживает котельную будет работать до мая 2020 года. А что будет потом - остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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