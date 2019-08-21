Янтарное варенье из арбузных корок: кировчанка поделилась секретами заготовок на зиму

Август уже подходит к своему завершению. А это значит, что многие хозяйки уже заготавливают соленья и варенья на зиму. К тому же, на этот месяц приходится разгар сезона арбузов и дынь, которыми хочется лакомиться не только раз в году, но и зимой. Так считают домочадцы кировчанки Надежды Коркиной, которая заготавливает впрок десятки видов солений и варений. Для своей семьи Надежда готовит арбузное варенье. Его рецептом она поделилась с «Комсомолкой».

«ВСЕ В ДЕЛО»

Надежда Ивановна говорит, что наладила «почти безотходное производство».

- Как-то так сложилось, что вся моя семья любит арбузы. Наверное, потому что у нас корни южные, - рассказывает кировчанка. - Наши родственники живут в Краснодарском крае. От них я и узнала рецепт соленых арбузов. Если в августе мы едим арбузы в привычном всем виде, то зимой - в «экзотическом». Арбузные корки всегда оставляем - из них получается хорошее варенье. А несколько лет назад я стала и сами арбузы мариновать.

Маринованные арбузы

Есть несколько вариаций данного рецепта. Хозяйка предлагает на свой вкус добавлять несколько разных ингредиентов (имбирь, мед, кардамон и даже перец), но можно готовить и по «классическому рецепту (ингредиенты на трехлитровую банку):

1. Арбуз промыть проточной водой, разрезать на дольки, снять корку, убрать все косточки.

2. Простерилизовать банки.

3. Уложить кусочки арбуза в тару, залить кипятком. Через 10 минут слить воду в кастрюлю, довести ее до кипения. Еще раз повторить этот процесс. На третий раз добавить сахар (4 ст. ложки), соль (1 ст. ложка), лимонную кислоту (1 ч. ложка). Кипятить 3-5 минут. На этом этапе можно добавлять другие ингредиенты, о которых упоминалось ранее.

4. Залить арбузные дольки рассолом и закатать стерильными крышками.

Несколько дней банки с соленьем не стоит «тревожить», а затем их нужно убрать в прохладное место.

Варенье из корок

Для этого рецепта нам пригодится белая часть корочки. Ее нужно отделить от зеленой части арбуза. Как и в случае с арбузами, Надежда любит готовить несколько вариаций этого варенья. Для «классической» понадобятся только корочки и сахар в пропорции один к одному. Но можно добавить немного меда, фруктов, цедры лимона и апельсина, а также имбиря, гвоздики или ванили.

1. Белую часть корки арбуза нужно порезать кубиками. Добавить к ним сахар. Перемешать и оставить на пять часов, чтобы корки дали сок.

2. Поставить на медленный огонь. Регулярно помешивая, доводим до кипения заготовку. Пену следует тщательно снимать. Сироп кипятим не дольше пяти минут. Затем надо выключить огонь и оставить заготовку остывать. Через сутки процесс необходимо повторить.

3. На третий день варенье нужно прокипятить еще пять минут. После этого сразу, горячим раскладывать по банкам и закатывать.

КАК ВЫБРАТЬ

Кстати, не только приготовление, но и выбор арбузов - целая наука. Специалисты кировского Роспотребнадзора рассказали о том, как правильно это делать.

- В первую очередь, нужно обращать внимание на условия реализации продуктов, - отметили в ведомстве. - Арбузы и дыни нужно хранить на специальных стеллажах, высота которых составляет не менее 15 сантиметров над уровнем земли. На объекте торговли должны быть документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукта. Не допускается реализация бахчевых частями, с разрезами, трещинами, а также повреждениями оболочки.

Сотрудники Роспотреба советуют покупать бахчевые в августе и сентябре. До этого времени они, вероятнее всего, продаются недозрелыми.

При выборе необходимо обратить внимание и на внешний вид арбуза. Корочка должна быть твердой и блестящей. Желтое пятно на боку - не признак дефекта. Оно свидетельствует о том, что арбуз рос на земле. Цвет пятна должен быть ярко-желтым или оранжевым. Если сдавить спелый арбуз руками, то можно услышать хруст.