В Кировской области больше всех зарабатывают страховщики и финансисты

29064 рубля - во столько в среднем (за период с января по июнь 2019 года) оценивается работа кировчан в различных организациях. Данные приводятся без вычета 13% налога на доходы физлиц, а также других удержаний. Специалисты Кировстата отметили, что в Кировской области среднемесячная зарплата увеличилась на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Если сравнивать различные сферы, то самой прибыльной оказалась финансовая, а также страховая деятельность. Труд специалистов, занятых в этих сферах, оценивается в 44590 рублей. А вот работники гостиничного дела и общепита снова остаются в аутсайдерах. В среднем их зарплата составляет порядка 18625 рублей. Близкими к среднеобластному показателю оказались заработные платы работников сферы здравоохранения. Они в январе-июне этого года получали порядка 29567 рублей.

Впрочем, это еще не самые низкие заработки по региону. В промышленности есть такие специализации, где работники получают еще меньше. Так, средняя оплата труда в производстве текстильных изделий и одежды составила порядка 12400 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников некоторых сфер Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Кстати, в Кировстате отметили, что увеличение средних зарплат наблюдалось практически во всех сферах. Однако в любом правиле есть исключения. В этом случае «исключением» стали работники сферы административной деятельности. Их средняя заработная плата снизилась на 0,6% (при сравнении с первым полугодием прошлого года). Ее величина составила 19853 рубля.

Самая многочисленная группа работников (86,2 тысячи человек) занята в обрабатывающем производстве. Их среднемесячная зарплата равняется 30188 рублям. А вот самая малочисленная группа работников (порядка 700 человек) занимается добычей полезных ископаемых. Они находятся на втором месте по величине средней зарплаты (35961 рубль), но все равно значительно уступают лидерам.