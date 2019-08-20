В Кировской области больше всех зарабатывают страховщики и финансисты
29064 рубля - во столько в среднем (за период с января по июнь 2019 года) оценивается работа кировчан в различных организациях. Данные приводятся без вычета 13% налога на доходы физлиц, а также других удержаний. Специалисты Кировстата отметили, что в Кировской области среднемесячная зарплата увеличилась на 6,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Если сравнивать различные сферы, то самой прибыльной оказалась финансовая, а также страховая деятельность. Труд специалистов, занятых в этих сферах, оценивается в 44590 рублей. А вот работники гостиничного дела и общепита снова остаются в аутсайдерах. В среднем их зарплата составляет порядка 18625 рублей. Близкими к среднеобластному показателю оказались заработные платы работников сферы здравоохранения. Они в январе-июне этого года получали порядка 29567 рублей.
Впрочем, это еще не самые низкие заработки по региону. В промышленности есть такие специализации, где работники получают еще меньше. Так, средняя оплата труда в производстве текстильных изделий и одежды составила порядка 12400 рублей.
Среднемесячная заработная плата работников некоторых сфер Кировской областиФото: Алексей Гмызин
Кстати, в Кировстате отметили, что увеличение средних зарплат наблюдалось практически во всех сферах. Однако в любом правиле есть исключения. В этом случае «исключением» стали работники сферы административной деятельности. Их средняя заработная плата снизилась на 0,6% (при сравнении с первым полугодием прошлого года). Ее величина составила 19853 рубля.
Самая многочисленная группа работников (86,2 тысячи человек) занята в обрабатывающем производстве. Их среднемесячная зарплата равняется 30188 рублям. А вот самая малочисленная группа работников (порядка 700 человек) занимается добычей полезных ископаемых. Они находятся на втором месте по величине средней зарплаты (35961 рубль), но все равно значительно уступают лидерам.
ИСТОЧНИК KP.RU