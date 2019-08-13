2019-08-13T17:45:18+03:00
Общество

Министерство энергетики: закрытие колонии в поселке Северный повлияет только на тариф за тепло

Редакция «Комсомолки» получила ответ из правительства
Евгений ДЕМИХОВ
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В правительстве утверждают, что жители поселка не останутся без отопления. Фото: vk.com/club7828674В правительстве утверждают, что жители поселка не останутся без отопления. Фото: vk.com/club7828674
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Сложную ситуацию в поселке Северный взяли на контроль. Ее изучают. Прорабатывают варианты, так сказать.

ЗИМУ ПЕРЕЖИВУТ

Напомним, в Опаринском районе закрывается колония. Спецконтенгента стало меньше, а это означает, что исправительное учреждение подлежит упразднению. Руководство УФСИН России дало отмашку, а там, как говорится, хоть трава не расти.

Начальники на местах знают ситуацию куда лучше. Колония содержит котельную, пожарную часть, артезианские скважины, которые «питают» само учреждение и населенный пункт. Поэтому руководство колоний и регионального УФСИН пытаются сделать так, чтобы какое-то время эти коммуникации действовали. Это жизненно необходимо для тех жителей Северного, которые не собираются уезжать.

Денег в бюджете населенного пункта не хватит для того, чтобы создать вакансии кочегаров, операторов насосных станций и т. д., но надо как-то держаться. Поэтому сейчас достигнута договоренность о том, что следует повременить с полным закрытием учреждения до конца отопительного сезона 2019-2020. Та часть колонии, которая обслуживает инфраструктуру, может проработать до мая следующего года. Это повлечет дополнительные расходы для всей региональной системы. Ведь на объектах работают осужденные, готовят им еду также осужденные, а всех вместе охраняют сотрудники УФСИН.

На содержание колонии нужны средства. Если местные начальники махнут на все рукой, к середине осени отопления в детском саду, гостинице и двух десятках домов не станет, а позднее - перемерзнут трубы с питьевой водой. И тогда - все.

ПЕРЕСМОТРЯТ ТАРИФЫ

Конечно, в такой экстренной ситуации о благополучии простых людей озаботились не только в областном УФСИН. Администрация поселения и района также работают над проблемой. За счет этого были достигнуты некоторые соглашения. К делу подключилось и правительство региона.

- По имеющейся в министерстве информации, в поселке Северном закрывают два исправительных учреждения из трех. Третье учреждение будет работать до мая 2020 года, соответственно, подача теплоснабжения населению будет обеспечена, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области. - С этой целью в сентябре в региональной службе по тарифам будет утвержден соответствующий тариф. На данный момент идет подготовка к отопительному сезону.

Кроме того, существует возможность передачи имущества колонии на баланс района или поселения. В этом случае, как уже было упомянуто, вся забота об отоплении ляжет на плечи местных чиновников.

Жителям поселка, наверное, не так важно, кто именно станет поставлять тепло и воду. Их больше занимает цена вопроса. Ведь, как говорится, новая метла и метет по-новому. Не сложится ли так, что будет дешевле отапливаться дровами, а для воды пробурить свою скважину? Также пока остается неразрешенным и вопрос с пожарной частью. Ведь та, которая есть сейчас, находится на балансе колонии, а ближайшая расположена в 45 километрах от населенного пункта. В случае возникновения пожара машинам потребуется минимум два часа для того, чтобы по разбитым дорогам добраться до поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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