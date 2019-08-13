2019-08-13T00:23:51+03:00
Общество

В Кирове подорожали путевки в Таиланд и картофель

Несмотря на то, что лето еще не закончилось, стоимость некоторых овощей и фруктов повышается
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Стоимость некоторых продуктов (например, картофеля) выросла, несмотря на сезонСтоимость некоторых продуктов (например, картофеля) выросла, несмотря на сезонФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Цены на продукты, услуги и непродовольственные товары продолжают расти. Об этом заявили в Кировстате. За прошедший июль потребительские цены выросли на 0,2%, а с начала года - на 2,1%.

ВОДА ПОДОРОЖАЛА

Чему, наверное, уже никто не удивляется, так это росту тарифов. За июль произошло заметное подорожание билетов на поезда, электрички, автобусы и самолеты, а также услуг газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Коммуналка растет как на дрожжах Фото: Алексей Гмызин

Коммуналка растет как на дрожжахФото: Алексей Гмызин

1 СЕНТЯБРЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Учебный год не за горами. Продавцы канцелярии и одежды прекрасно это знают, поэтому уже в июле начали поднимать стоимость на свои товары. Тем, кто не успел закупиться тетрадками, ручками, портфелями заранее, придется раскошелиться. Однако есть хорошие новости: часть товаров из группы непродовольственных стали стоить меньше.

С приближением осени стоимость товаров для школьников будет только повышаться Фото: Алексей Гмызин

С приближением осени стоимость товаров для школьников будет только повышатьсяФото: Алексей Гмызин

ДЕШЕВАЯ КАПУСТА И ДОРОГАЯ КАРТОШКА

Лета кировчане так и не видели, но южные регионы все же успели получить свою долю тепла и солнца, из-за чего заметно снизились цены на некоторые виды овощей и фруктов. Однако специалисты отметили, что часть продуктов все же стала дороже.

Удивительно, что некоторые сезонные овощи и фрукты прибавили в цене Фото: Алексей Гмызин

Удивительно, что некоторые сезонные овощи и фрукты прибавили в ценеФото: Алексей Гмызин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Ковры очень высокого качества»: в Кирово-Чепецке ямы на дорогах застелили паласами
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации в первом полугодии инвестиционных программ
В администрации расскажут, можно ли вернуть городу землю в парке Победы
В Котельниче начальника лесного отдела задержали за получение взятки в значительном размере
Стало известно, что может появиться на месте больничного городка за «Алыми парусами»
Задача - выйти из горящего здания: кировские квест-комнаты не соответствуют требованиям пожарной безопасности
Игорь Маковский: «Мы системно и последовательно повышаем уровень «цифровых» компетенций персонала и уже видим практический эффект от этой работы»
15-летнего кировчанина ищут вторые сутки
Через километры к звездам: кировчан приглашают посмотреть на августовский поток Персеиды
В Кирове потеплеет до +22 градусов
Виновника смертельного ДТП на Комсомольской задержали без прав на внедорожнике
МЧС: в Кировской области ожидаются заморозки
88-летнюю женщину из Юрьянского района ищут двое суток
Десятки домов в пяти кировских микрорайонах временно останутся без света
Побоялись наказания: в Унях две сестры уехали кататься на велосипедах и не возвращались
Захотел покататься по ночному городу: мойщика авто поймали за рулем чужой машины
В Кирове из-за затяжного дождя затопило пять этажей многоэтажки
Более 6 тысяч сотрудников «Россети Центр и Приволжье» прошли обучение в первом полугодии 2019 года
Прокуратура внесла представление КТК, оставившей сотню кировчан без воды
Очень необычный Квентин Тарантино
Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» мобилизованы в связи с непогодой
Кировские госавтоинспекторы проверят водителей на состояние опьянения
«Wi-Fi-радар» от «Ростелекома» – для мебельного холдинга Кирово-Чепецка
«Эра кирпичей с кнопками вернулась»: кировским ученикам запретили пользоваться смартфонами в школе
Кировэнерго напоминает телефон Контакт-центра по вопросам электроснабжения
«Лучший МФЦ-2019»: в Кировской области стартовал региональный конкурс
Кировская область вошла в десятку рейтинга Forbes самых театральных регионов
По данным «Роскачества», приложение для абонентов МегаФона – лучшее
«Найден. Погиб»: в лесу нашли тело пропавшего жителя Кировской области