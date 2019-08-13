В Кирове подорожали путевки в Таиланд и картофель

Цены на продукты, услуги и непродовольственные товары продолжают расти. Об этом заявили в Кировстате. За прошедший июль потребительские цены выросли на 0,2%, а с начала года - на 2,1%.

ВОДА ПОДОРОЖАЛА

Чему, наверное, уже никто не удивляется, так это росту тарифов. За июль произошло заметное подорожание билетов на поезда, электрички, автобусы и самолеты, а также услуг газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Коммуналка растет как на дрожжахФото: Алексей Гмызин

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Учебный год не за горами. Продавцы канцелярии и одежды прекрасно это знают, поэтому уже в июле начали поднимать стоимость на свои товары. Тем, кто не успел закупиться тетрадками, ручками, портфелями заранее, придется раскошелиться. Однако есть хорошие новости: часть товаров из группы непродовольственных стали стоить меньше.

С приближением осени стоимость товаров для школьников будет только повышатьсяФото: Алексей Гмызин

ДЕШЕВАЯ КАПУСТА И ДОРОГАЯ КАРТОШКА

Лета кировчане так и не видели, но южные регионы все же успели получить свою долю тепла и солнца, из-за чего заметно снизились цены на некоторые виды овощей и фруктов. Однако специалисты отметили, что часть продуктов все же стала дороже.