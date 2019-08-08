«Казалось, что любовь к золотым унитазам поостыла»: усадьба из Кировской области вошла в десятку самых дорогих загородных домов ПФО

В пятнадцати километрах от Кирова на десяти сотках расположился этот кирпичный замок (как его называет автор объявления). Стоимость усадьбы площадью 436,3 квадратных метра составляет 32 миллиона рублей. За эти деньги, как обещает продавец, новый владелец четырехэтажного коттеджа прочувствует, что все в доме «сделано с любовью, очень дорого и богато».

ПРЕКРАСНАЯ ДЕСЯТКА

В объявлении также указано, что человек, который увидит убранство дома не на фотографии, а в реальности, будет очарован. Далее продавец прикладывает список того, чем следует восхищаться: входной ансамбль из натурального дерева, буковая лестница, пять итальянских спален, домашний кинотеатр, теплый пол, система «умный дом», автоматические ворота и даже свой сад. Замок, да и только.

Но, как оказалось, это только вершина айсберга, или девятое место рейтинга самых дорогих усадеб Приволжского федерального округа.

- Кирпичный дом снаружи не выделяется какими-либо архитектурными изысками, - отмечают в агентстве «ЦИАН». - Зато внутри покупателя ждет дворцовое убранство, с обилием хрусталя и позолоты.

Все в этом доме кричит о богатстве хозяина. Фото: cian.ru

Однако есть дома и богаче. Так, например, за 120 миллионов рублей любой желающий сможет приобрести себе деревянный дом, расположенный «в нескольких метрах от реки Меша». Сравнить в этом объявлении можно только стоимость. Фотографии продавец не опубликовал.

Поэтому для сравнения возьмем другое жилье. Более бюджетное. Так, на втором месте рейтинга находится особняк из Нижегородской области, выстроенный на берегу Горьковского водохранилища. Чего там только нет: баня, бассейн, кинозал, 16 камер видеонаблюдения. Да и вообще, снаружи дом выглядит словно вилла сицилийского мафиози. По фото, размещенным на сайте, сразу становится понятно, за что платишь.

Даже чучело рыси «кричит» о достатке владельца усадьбы. Фото: cian.ru

МНЕНИЕ ДИЗАЙНЕРА

За помощью в оценке эстетических параметров замка из Кировской области корреспондент обратился к дизайнеру интерьеров.

- Дорого-богато - это первые слова, которые приходят на ум, - заметила Мария Лебедева. - Или же на фото традиционный русский интерьер, который устоялся благодаря нашей буржуазии? Пока не видишь подобные интерьеры, кажется, что любовь наших богачей к «золотым унитазам», массивным лепнинам и хрустальным люстрам поостыла, но нет… В доме нет ни уюта, ни вкуса, но есть большое стремление хозяина показать, что у него есть деньги.

По мнению дизайнера, дом снаружи выглядит очень просто, и даже «простецки», а вот внутри - чересчур громоздко: тонкая душевная организация созерцателя не выдержала бы и часа в этом интерьере.