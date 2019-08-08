Экономика Кировской области: зарплаты растут, а жители уезжают

По общему развитию Кировская область в рейтинге Приволжского федерального округа занимает 7-8 строчку. Экспертов радует улучшение промышленного и сельскохозяйственного производства, развитие розничной торговли и общественного питания и заметный рост объемов платных услуг. Но сами кировчане от этих показателей, по всей видимости, не в восторге: с января по май из региона уехало на ПМЖ в другие регионы более 17 тысяч кировчан.

В чем преуспела Кировская область, а с чем у нас возникают серьезные проблемы – рассказали в федеральной службе государственной статистики.

12 МЕСТО. СТРОИТЕЛЬСТВО

Из 14 регионов ПФО Кировская область вошла в ТОП-3 региона аутсайдера по развитию строительства. С 2016 года темпы возведения новых домов стали снижаться. За пять шесть месяцев объем работ составил 9,3 миллиарда рублей. В прошлом году – 11,5 миллиардов.

Инфографикика по данным КировстатаФото: Алексей Гмызин

11 МЕСТО. ЗАРПЛАТА

Средняя полученная, а не обещанная, зарплата кировчан – 28 595 рублей (интересно, сколько обычных людей, прохожих, ожидающих автобус, получают хоть немного похожую сумму...) За год заработная плата кировчан выросла на 6,8%.

Инфографикика по данным КировстатаФото: Алексей Гмызин

10 МЕСТО. ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ

Естественная убыль населения Кировской области в полтора раза превышает уровень ПФО. Население Кировской области медленно, но сокращается. За пять месяц 2019 года оно сократилось на 4 442 человека: в начале года в регионе проживало 1272,1 тысячи человек, в начале лета – 1267,6 тысяч. Показатель смертности неустанно растет: количество умерших в 1,7 раза превышает родившихся.

Инфографикика по данным КировстатаФото: Алексей Гмызин

Как выделяет Кировстат, причины такой высокой смертности – слабое здоровье. 48,5% умерших страдали заболеваниями системы кровообращения, 14,7% – новообразованиями. При этом число младенцев погибших, не дожив до года, сократилось на 10,9%

За пять месяцев Кировская область обеднела на 17,4 тысячи человек. Кировчане выбирают для новой жизни Санкт-Петербург, Москву и Татарстан. В Кировскую же область за это время приехало чуть больше 16 тысяч.

9 МЕСТО. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Регион в рейтинге ПФО занимает девятое место по числу трудоустроенных граждан. За полгода их количество снизилось на 1,1% – 378,8 тысяч человек.

С апреля по июль в Кировской области насчитывалось 636,5 тысяч человек молодой рабочей силы старше 15 лет. Это 56,9% всех кировчан. Их средний возраст – 41 год.

Инфографикика по данным КировстатаФото: Алексей Гмызин

8 МЕСТО. ТОРГОВЛЯ

За пять месяцев кировчане на торговле для личной выгоды заработали 98,9 миллиардов рублей. Оборот розницей увеличился на 0,9%. Оборот оптовой торговли – 127,1 миллиард рублей – показатель уменьшился на 0,1%.

6 МЕСТО. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ.

Рынок услуг в регионе растет: за пять месяцев доход организаций вырос на 4,3% – 30,2 миллиарда рублей. 41% всех услуг – коммунальные.

Инфографикика по данным КировстатаФото: Алексей Гмызин

5 МЕСТО. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Рост промышленного производства замечен еще с 2010 года. В этом экономическая сфера увеличилась на 3,5%, что, к слову на 0,6% больше уровня ПФО и на 0,9% российского.

Однако сократился выпуск машин и оборудования на 32,7%, кожанных и пластмассовых изделий, одежды, электрического оборудования – от 12,2 до 3,8%

1 МЕСТО. БЕЗРАБОТИЦА

Кировская область занимает первое место по уровню безработицы вместе с Пермским краем и Чувашской Республикой. Без работы сидят 23% кировчан со средним профессиональным образованием и 8% – с высшим.