2019-08-06T12:55:02+03:00
Происшествия

Сотрудник кировского Росреестра об обысках МВД и ФСБ: «Изъяли кое-какие материалы»

На минувшей неделе в Управлении прошли мероприятия в рамках уголовного расследования
Евгений ДЕМИХОВ
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В Следкоме возбудили уголовное дело на неопределенную группу лиц из числа сотрудников РосреестраВ Следкоме возбудили уголовное дело на неопределенную группу лиц из числа сотрудников РосреестраФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Силовики проверили документацию ведомства и изъяли часть бумаг. Эти документы помогут разобраться в расследовании уголовного дела.

ГРУППОЙ ЛИЦ

Обыски в кировском Росреестре прошли 1 августа. Силовики искали там следы дела о незаконной регистрации имущества.

- В октябре 2018 года конкурсный управляющий ООО «ИК «КБФ» обратился в МФЦ с заявлением, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Он просил зарегистрировать имущество на организацию, находящуюся под его управлением.

Для всех операций он предоставил только копии необходимых документов. Оригиналов почему-то не дал.

Как считают следователи, два здания, железобетонную плотину, сооружение подъездного пути и столовую зарегистрировали на юридическое лицо с нарушением процедур. Это при том, что все объекты на тот момент были в собственности другой организации - ООО «Сокольский фанерный комбинат». Выяснилось, что ущерб, нанесенный предприятию, составил 60 миллионов рублей.

По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений группой лиц по предварительному сговору». Виновных устанавливают. Им грозит до шести лет лишения свободы и запрет на занятия определенной деятельностью.

ЗВОНОК В РОСРЕЕСТР

В Управлении подтвердили обыски. Однако заявили, что необходимо ждать окончания расследования.

- Насколько мы понимаем, идет расследование в отношении сотрудника Росреестра, - прокомментировал ситуацию начальник организационно-контрольного отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Кировской области Николай Пантюхин. - Если дело дойдет до суда, значит виновен кто-то из сотрудников, если нет - тогда виноваты сотрудники Следственного комитета, которые незаконно завели уголовное дело. Да, изъяли кое-какие материалы.

Как отметил сотрудник Управления, пока неизвестно, пригодятся ли эти документы для продвижения расследования. А уж об обвинении конкретных лиц речь и вовсе не идет — такие выводы могут быть преждевременными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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