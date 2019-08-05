«В иные годы честные пчеловоды остаются без меда»: кировчанин рассказал о трудностях ремесла

О массовом море пчел было сказано уже немало. Подходит конец лета и, казалось бы, о чем еще говорить? Но есть еще один момент, которому нужно уделить внимание.

ЕЗДА БЕЗ ПРАВ

Что общего между водителем и пчеловодом? Если вы заметили только то, что эти слова однокоренные, то вы на пути к истине.

Корреспондент «Комсомолки» обратился с вопросом к кировскому пчеловоду: так ли нужны ему те самые паспорт пасеки и результаты ветеринарной экспертизы?

- Я живу за 250 километров от областного центра, от районного - за 50, - ответил Алексей Липатников. - До меня ни одна проверка не доберется. Так же, как не доберутся сотрудники ГИБДД до гипотетического водителя, который ездит на своей машине по удаленным лесам. Но это не значит, что мы оба можем с безразличием относиться к правилам. У меня есть паспорт пасеки и необходимое заключение ветеринаров.

Для пчеловода, который продает мед друзьям и соседям, получение этих документов может показаться излишней мерой: ведь около его пасеки нет ни одного предприятия, которое бы распыляло химикаты над рапсом. Как нет дела до получения прав тому гипотетическому водителю, который ездит на машине по глухим лесам.

Все сводится к личному отношению: оба документа (права и паспорт пасеки) официально подтверждают определенный статус. Они обозначают, что человек занимается тем или иным делом, пройдя подготовку, и будучи готовым нести полную ответственность за совершенные действия.

«ГОЛОДНЫЕ ГОДЫ»

Помимо «химатак», пчеловодов в нынешнем году беспокоит еще кое-что. Погода. Как у пилотов есть нелетные условия, так и пчелы предпочитают в определенное время отсидеться в улье. А это лето побило все погодные антирекорды.

- В иные годы честные пчеловоды могут остаться без меда, - рассказывает Алексей. - Так случилось и в этом. В самый пик цветения начались холода, ветра и дожди. Пчелы такой погоды не любят. Надеюсь, что они на зиму хоть что-то собрали. Меда на продажу уже точно не будет. Может, даже и мне ничего не достанется. И тогда придется подкармливать пчел сахаром, что тоже не очень хорошо. Но это вынужденная мера.

И действительно, пчеловоды Кировской области в этом году сильно пострадали от «несезона». В конце беседы Липаников дал небольшой совет: если собираетесь купить мед, то смотрите не только на его внешние качества (густоту и цвет), но и узнавайте, откуда его привезли. Сбор из регионов, где было холодное лето, не вызывает доверия. Недобросовестный продавец может обманывать покупателей, говоря, что продает им натуральный и неразбавленный мед.