2019-08-01T16:29:48+03:00
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ГИБДД обнародовала карту со всеми камерами на дорогах Кировской области

Сервис работает в тестовом режиме
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчан предупредят о том, где установлены камерыКировчан предупредят о том, где установлены камерыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 31 июля на сайте Госавтоинспекции граждане могут посмотреть, на каких участках дороги установлены средства фотовидеофиксации.

РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ

Иными словами, автовладельцы смогут узнать, на каких точках стоят камеры.

- Новый раздел создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, а также поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией в своей деятельности, - сообщается на официальном сайте ГИБДД РФ.

Найти карту с обозначенными камерами можно, кликнув по иконке с изображением фотоаппарата, которая размещена в правой части главной страницы. Далее в выпадающем списке нужно выбрать регион. Кировская область также представлена. Однако, при проверке новой функции возникли некоторые неполадки: иногда выбранный регион отображается некорректно.

- Как было сказано в заявлении, сервис работает в тестовом режиме, - отметили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Он будет обновляться и дополняться.

Вероятно, техническую ошибку исправят. Правда, пока неизвестно, когда.

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Бывалые автовладельцы уже наверняка выучили, где располагаются все камеры в городе, а вот новичкам или гостям, эта информация может пригодиться. Понадобится она и тем, кто нечасто ездит в районы.

Узгнать о камерах можно и другим способом. Фото: 2Гис

Узгнать о камерах можно и другим способом. Фото: 2Гис

Для того, чтобы узнать, где установлены камеры, нужно пообщаться с более опытными товарищами. Хотя есть и другой способ. Так, например, в мобильном приложении 2Гис отмечена большая часть средств фотовидеофиксации. Для того, чтобы они отобразились, нужно нажать на иконку с изображением светофора в правой части экрана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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