Паспорта и инструкции: насколько сложно легализоваться кировскому пчеловоду

Тема массовой гибели пчел оказалась для Кировской области актуальной и животрепещущей. А ведь не только кировчане страдают от этого апокалипсиса. (www.kirov.kp.ru/daily/26999/4061299/) В списке попавших под удар насчитывается как минимум 30 регионов. В редакцию «Комсомолки» неоднократно обращались жители нашей области, просившие разъяснить, как можно защитить свое хозяйство законными способами. Как наказать хозяйственников, которые пестицидами отравляют (в буквальном смысле) жизнь пчелам и пасечникам?

ВЫЙТИ ИЗ «ТЕНИ»

Самой большой проблемой в сложившейся ситуации можно считать то, что пчеловоды не могут жить без сельхозпредприятий, а аграрии - без пчеловодов. В итоге образуется такая взаимная «любовь-ненависть».

Для того, чтобы получить больше меда, пасечники размещают ульи поближе к полям с рапсом (кормовое растение), которое является прекрасным медоносом. За счет активного сбора нектара насекомыми с этих полей культура опыляется и дает семена, которые нужны для последующего засеивания. И, вроде бы, все должны быть довольны. Но в дело вступают аграрии (которых тоже можно понять). Сельхозпредприятия обрабатывают рапсовые поля различной химией, которая позволяет растениям развиваться быстрее (особенно в неблагоприятных погодных условиях) и защищает их от насекомых (те просто травятся). Под раздачу попадают и пчелы.

В этот момент и появляется взаимная ненависть. Пчеловоды просят наказывать сельхозпредприятия (и порой есть за что: иногда класс опасности препаратов бывает недопустимо высоким), а вторые отвечают, что они бы и рады предупредить пчеловодов о предстоящих работах, но не знают, как это сделать.

Так, на очередном круглом столе обе стороны изложили свои мнения. Было предложено:

а) аграриям использовать препараты II-III класса опасности (так выживаемость насекомых повысится);

б) предупреждать пчеловодов о предстоящих работах с пестицидами, гербицидами и т. д. через администрацию поселения;

в) легализоваться «серым» пчеловодам, чтобы иметь возможность получать компенсацию, если насекомые продолжат вымирать из-за воздействия различных препаратов. (www.kirov.kp.ru/online/news/3542600/)

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Была в истории вятского пчеловодства в 2011 году одна трагичная история. (https://www.kirov.kp.ru/daily/27005/4067584/ ) Тогда семь крупных пасек пострадали от распыленных на полях пестицидов. Пчеловоды пошли в суд и сами же были наказаны. Их оштрафовали за неправильное содержание пасек. Корреспондент «Комсомолки» обратился к председателю правления Кировской областной общественной организации пчеловодов «Вятка» Марии Леоновой с вопросом, как не оказаться в похожей ситуации.

- Существует несколько нормативов и инструкций, благодаря которым пасека станет легальной, - ответила Мария Васильевна. - Одним из главных документов является «Инструкция по содержанию пчелиных семей и организации пчеловодства в населенных пунктах и дачных участках». Кроме того, пчеловоду необходимо получить паспорт пасеки.

Если с первым все понятно - открыл документ и сделал все так, как там расписано, - то для оформления второго нужно соблюсти еще одну инструкцию.

1. Написать заявление главному ветеринарному врачу города или района (указать адрес пасеки, количество пчел).

2. Дождаться обследования пасеки сотрудниками ветуправления.

3. Получить рекомендации и сроки по их выполнению.

4. Получить сам паспорт.

Так пасека получает официальный статус, а все ее обитатели - защиту закона. Если произойдет мор, то будет необходимо сдать часть мертвых пчел на санитарную экспертизу, которая определит причину смерти. Уже с этим документом можно обратиться в суд.

Но есть и еще один нюанс. Получив паспорт пасеки, пчеловод не сможет сразу же начать легально торговать медом. Для этого необходимо провести еще одну ветеринарно-санитарную экспертизу. Выкачав мед, пчеловод обращается к специалистам для проведения необходимых мероприятий. Эксперт «лишит» пчеловода 1400 граммов меда. Половина отправится в лабораторию (исследование займет порядка полутора недель), а вторая часть останется у пчеловода. Обе пробы опечатывают. Их нельзя вскрывать до конца продаж меда.

Получив результаты ветеринарно-санитарной экспертизы, пчеловод сможет вполне законно зарабатывать на результатах труда пчел. Мед можно будет не только сдавать в крупные организации, но и отправлять на выставки.

Как отмечают пчеловоды, все эти процедуры не такие уж и затруднительные, а результаты оправдывают все затраты.