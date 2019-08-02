2019-08-02T14:11:51+03:00
Общество

Погода на август 2019 в Кирове: после 10 числа холода и дожди прекратятся

Среднемесячная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 1-1,5 градуса
Евгений ДЕМИХОВ
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Последняя декада августа может принести самые теплые дни за летоПоследняя декада августа может принести самые теплые дни за летоФото: Влад КОМЯКОВ
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Лето в Кировской области стало одним из самых холодных за последние годы. Это показал июль - таких низких температур не было последние года четыре. Первые дни августа тоже не задались, хотя и были не такими дождливыми.

НЕМНОГО ПОДОЖДАТЬ

Однако, надежда еще есть. Хотя возлагать их стоит не на первую декаду месяца. Потому как в эти дни ожидаемая температура будет ниже климатической нормы на 5-6 градусов. За счет чего и август в целом окажется прохладнее, чем обычно.

На первую треть августа выпадет самая «тяжелая» доля. Погоду в это время будет определять глубокий высотный циклон. А 5-6 августа за дело примется еще один циклон. Он придет в нашу область с юга. Циклон принесет сильные ветра и дожди. Прохождение будет заметно особенно в Кирове: за пару дней может выпасть половина месячной нормы осадков - порядка 40 миллиметров.

- В тылу этого циклона произойдет очередной заток холодного воздуха с северо-запада Европейской России, - сообщают в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - В результате холодная погода сохранится и температура приблизится к норме не ранее 10 августа.

После этой даты в атмосфере произойдут очередные изменения. Они «успокоят» ветра, однако выдадут еще обильную порцию осадков.

ЖАРКОЕ ОКОНЧАНИЕ АВГУСТА

Согласно этим прогнозам, вторая декада в области тоже будет не очень спокойной. Но есть надежда, что природа за эти 20 дней израсходует все свои запасы влаги и ветров. И уж тогда кировчане смогут подставить свои спины теплым солнечным лучам, пусть даже, копая картошку, или убирая поздние овощи и фрукты с садов и огородов.

По долгосрочным прогнозам, в конце месяца температура воздуха может значительно подняться. Так, в светлое время суток столбик термометра будет достигать чуть ли не +25 градусов. Такая температура выше нормы на 2-3 градуса. Кроме того, дожди временно прекратятся.

Отметим, пока рано с полной уверенностью заявлять о том, что эти прогнозы оправдаются на 100%.

Кстати, сентябрь в 2019 году может начаться с дождей. На первое число синоптики предсказывают небольшое выпадение осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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