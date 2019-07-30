Снега не будет: «живучий» циклон принесет осень в Кировскую область

В прошедшие выходные Северный Полюс дал о себе знать. Холодные массы воздуха из этого региона Земли вторглись в Кировскую область. Этот циклон очень «живучий».

ОН ЗДЕСЬ НАДОЛГО?

Траектория движения этих воздушных масс будет напоминать больше круг. То есть, в ближайшее время над областью «зависнет» это большое холодное нечто, которое не подразумевает теплой погоды.

Средняя температура воздуха будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы. А в пасмурную погоду столбик термометра может опускаться до +7 градусов. Хотя прошедший день показал, что может быть и холоднее, до +5.

Что касается дождей, то они будут ежедневными, но меньше климатической нормы. И это только в первую половину недели. Во второй к полярному циклону присоединится его южный товарищ. От него, правда, не стоит ждать «нейтрализации» холодного собрата. Наоборот, они с двойным усилием начнут изводить кировчан. Первый - продолжит морозить, второй начнет заливать. 1-3 августа в регионе может выпасть большое количество осадков. Хотя может и повезти, тогда под удар попадут соседние регионы, а в Кировской области только понизится температура (хотя куда ниже?).

- Это будет зависеть от траектории движения циклона, - отметили в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Еще хочется отметить, что осадков в виде снега в Кировской области не ожидается. А вот вероятность возникновения ночных и утренних туманов будет высокой.

САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ

Как уже было отмечено, Кировская область будет находиться под влиянием полярного циклона, к которому добавиться во второй половине недели еще один.

Во вторник, 30 июля, очень холодный воздух продолжит активно поступать из Европейской части России. За счет этого день может стать одним из самых холодных на неделе. Ночью похолодает до +4...+9 градусов. Днем же потеплеет до +15, если погода будет достаточно ясной. В среднем по области ожидается +7...+12 градусов. Остается высокая вероятность выпадения осадков.

В среду, 31 июля, также, по прогнозам метеорологов-любителей, будет достаточно прохладно. Ночная температура составит +3...+8 градусов, дневная повысится до +11...+16. Приток теплого воздуха произойдет из-за смены направления ветра. Потоки воздуха придут с Юга. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди.

1-3 августа также не станут исключениями в плане погоды. Температура будет все еще не по-летнему низкой. Ночами столбик термометра может опускаться до +3 градусов. Хотя днем во время прояснений существует вероятность потепления до +20.

Кстати, в долгосрочной перспективе вторая неделя августа будет уже не такой ненастной. Метеорологи-любители обнадеживают, что резкое потепление может наступить в последней декаде месяца. Видимо, кировские пляжи так и останутся официально не открытыми.