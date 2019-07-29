2019-07-29T17:52:58+03:00
Общество

В Истобенске выяснили, кто громче всех хрустит огурцом

Прошедшая суббота стала настоящим праздником поедания этого овоща
Илларион СКУРАТОВ
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В 2019 году впервые организовали оригинальный конкурс на самый громкий хруст огурцом. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВАВ 2019 году впервые организовали оригинальный конкурс на самый громкий хруст огурцом. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА
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Оричевский район ежегодно принимает тысячи гостей. Все они приезжают на масштабный фестиваль «Истобенский огурец». Изначально праздник был локальным, и о нем знали только местные. Но сейчас многие люди приезжают в Кировскую область ради этого мероприятия. Корреспонденты «Комсомолки» тоже побывали на празднике.

Многие гости фестиваля приехали в Истобенск именно для этого - похрустеть огурцами. Организаторы, зная это, провели конкурс. Тот, кто громче всех хрустел, получил ценный приз - велосипед. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Многие гости фестиваля приехали в Истобенск именно для этого - похрустеть огурцами. Организаторы, зная это, провели конкурс. Тот, кто громче всех хрустел, получил ценный приз - велосипед. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Праздник, прошедший в Истобенске 27 июля, гастрономический. Поэтому многие мероприятия связаны с едой.

Гостям удалось даже поиграть в шашки огурцами. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Гостям удалось даже поиграть в шашки огурцами. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Играть было вовсе не обязательно. Можно было просто попробовать. А в каком виде огурцов здесь только не было.

Гости порадовались свежим и малосольным огурцам, а также отведали бутербродов из них. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Гости порадовались свежим и малосольным огурцам, а также отведали бутербродов из них. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Прибыл на фестиваль «заморский зверь». Желающие могли прокатиться на верблюде. А тем, кому не под силу забраться на его горб, предложили оседлать пони. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Прибыл на фестиваль «заморский зверь». Желающие могли прокатиться на верблюде. А тем, кому не под силу забраться на его горб, предложили оседлать пони. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Огурцы в Истобенске любят. Им посвящают песни и стихи. И даже делают самодельные игрушки в виде этого овоща. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Огурцы в Истобенске любят. Им посвящают песни и стихи. И даже делают самодельные игрушки в виде этого овоща. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Не обошлось и без любимой «Комсомолки». Редакция устроила среди участников фестиваля конкурс.

Гости мероприятия соревновались в «кораблестроении». Жюри пришлось оценить целый флот прежде, чем выбрать победителей. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Гости мероприятия соревновались в «кораблестроении». Жюри пришлось оценить целый флот прежде, чем выбрать победителей. Фото: Генриетта ЕВДОКИМОВА

Всего было три номинации: «Самый большой кораблик», «Самый маленький кораблик» и «Самый оригинальный». Всем победителям вручили призы. Так, эти три дамы сконструировали корабль с настоящим парусом. За что и получили светильник в виде розы. Фото: Генриетта

Всего было три номинации: «Самый большой кораблик», «Самый маленький кораблик» и «Самый оригинальный». Всем победителям вручили призы. Так, эти три дамы сконструировали корабль с настоящим парусом. За что и получили светильник в виде розы. Фото: Генриетта

ИСТОЧНИК KP.RU

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